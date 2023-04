Jak se vyznat ve svých snech. Opakované mají velký význam, říká psycholog

Co to znamená, když se nám zdá o nahotě? A o létání? A o smrti, či dokonce vraždě? „Sny používají zvláštní symboly a jsou zhuštěné. Během pár minut se nám zdají dlouhé filmy. Dalo by se říct, že mají svou vlastní specifickou filmovou řeč. Pětkrát za noc vlastně chodíme do kina a měli bychom si to užít,“ říká přední slovenský psycholog a soudní znalec prof. PhDr. ANTON HERETIK (72), CSc., který se sny pracuje v rámci své psychoterapeutické praxe a na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK v Bratislavě vyučuje předmět Práce se sny. Co všechno už o snech dnes věda ví? A dá se z nich opravdu předpovídat budoucnost? | foto: Peter Mayer