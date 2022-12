Lucidní snílci umí ovládat své sny. Promítají do nich létání i sex

Lucidně snít znamená uvědomovat si, že jste ve snu. Je to stav, kdy víte, že vaše tělo leží bezpečně doma v posteli a to, co vidíte, je pouze sen. Díky tomu ho pak můžete začít ovládat,“ vysvětluje Jan Skryja, expert na snovou terapii a autor vzdělávacího online projektu Lucidní akademie. S fenoménem takzvaného lucidního snění se podle něj alespoň jednou v životě setkal každý druhý člověk a přibližně dvacet procent lidí tento jev zažívá opakovaně, třeba několikrát do roka, nebo do měsíce.

Proč ale takové sny mívají pouze někteří a jiní se musí spokojit s běžným spánkem, při kterém kouzlo lucidního snění nikdy neokusí? Matthew Walker, profesor neurovědy a psychologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a přední expert na výzkum spánku, předkládá ve své knize Proč spíme dvě možné teze.

„Podle té první se jedná o jakýsi evoluční posun, kdy určitá část populace, oněch zmíněných dvacet procent, je v daném ohledu vyvinutější než ti ostatní. Druhá teze hovoří o jakési odchylce od normálu, tedy o něčem, co není zcela běžné a přirozené,“ uvádí Jan Skryja, který však osobně zastává názor, že lucidně snít může každý: „Moje přesvědčení pramení jednak z praxe, kdy jsem měl možnost pracovat se stovkami lidí různými způsoby, a zároveň z vědomí toho, jak funguje snová fáze REM.“

Létání a sexuální fantazie

Pojem REM fáze (z anglického Rapid Eye Movement neboli rychlé pohyby očí) označuje tu část spánku, kdy se nám zdají sny, které jsou velmi živé. U spícího člověka se zrychluje dech, a kdyby vás v tu chvíli někdo probudil, ráno byste cítili únavu. Co je však důležité, v REM fázi je mozek téměř stejně aktivní a v podobném stavu bdělosti, jako když jste vzhůru, proto vědci občas mluví o takzvaném paradoxním spánku.

„To samo o sobě přímo předurčuje schopnost uvědomit si, že jste ve snu, vědomě se sny pracovat a využívat lucidního snění,“ zdůrazňuje Jan Skryja s tím, že dvěma nejčastějšími aktivitami lucidních snílků jsou létání a sex – prostě zábava. Na tom ostatně není nic divného.

Snová terapie může posloužit jako jedna z metod, jež nám pomáhají zbavit se traumat.

Spousta z nás má své tajné sexuální fantazie, které nás nepředstavitelně vzrušují, ale s nimiž bychom se za nic na světě nikomu nesvěřili. Nebo zkrátka jen nezažíváme sex podle vlastních pravidel, nýbrž jen plníme přání svých protějšků. A teď si představte, že se náhle ocitnete uprostřed lucidního snu, kde neplatí žádné zákazy ani omezení a kde si můžete dělat, co se vám zlíbí. Beztrestně a zcela bezpečně.

A co teprve, když se pomocí pouhé myšlenky můžete vznést vzhůru do oblak! „Létání ve snu je aktivita, která přitahuje spoustu lidí. Je to nádherný zážitek kontroly a sebedůvěry, kdy letíte nad krásnou krajinou a prolétáváte úžasným prostředím, kde jste nikdy předtím nebyli. Což právě souvisí s REM fází, jejíž hlavní funkcí je integrace. Tedy schopnost spojovat zdánlivě nesouvisející věci, jako jsou třeba různé barvy či tvary, které jste už někde viděli, a vytvářet z nich nové fantastické celky. Proto tvrdím, že lucidní snění je ta nejlepší možná droga,“ podotýká s úsměvem Jan Skryja.

Pavouk v roli terapeuta

Během REM fáze se rodí i různé originální nápady, že později žasneme, jak jsme na něco takového mohli vůbec přijít. Někteří z vás si to možná pamatují ze svých studentských let. Několik hodin jste se pachtili s nějakým příkladem, a ne a ne mu přijít na kloub, až vás nakonec přemohla únava. Tak jste si dali šlofíka, a když jste se probudili, okamžitě jste věděli, jak úlohu vyřešit. Spánek v sobě totiž ukrývá neuvěřitelný potenciál, s nímž se dá pracovat a díky tomu zlepšovat svůj život v běžné realitě.

Bojíte se pavouků? Dejme tomu, že procitnete ve snu a ejhle! Před vámi se zjeví velká chlupatá tarantule, ohavný sekáč zlověstně kráčející na svých dlouhých tenkých nohách nebo černá vdova pověstná svými smrtícími „polibky“. Za normálních okolností by vás polil ledový pot, zkoprněli byste hrůzou nebo vzali nohy na ramena a se srdcervoucím křikem uháněli pryč. Vy ale víte, že jste ve snu a pavoučí netvor vám tím pádem neublíží. Ba co víc, můžete si zinscenovat vlastní antistrachovou terapii.

Jak to uděláte, to už je na vás. Vzpomeňte si třeba na scénu z filmové ságy o Harry Potterovi, kde se v hodině obrany proti černé magii pokoušel Ron Weasley skoncovat se svou arachnofobií pomocí kouzla riddikulus, jímž se zahání bubák. Ten Ronův měl podobu obřího pavouka, kterému však kouzelnický učeň přičaroval na nohy kolečkové brusle, a tím ho dokonale zesměšnil. Můžete si nechat pavouka lézt po ruce s tím, že jeho doteky jsou vám příjemné a krásně hladí, nebo si ho třeba posadit naproti sobě do křesla jako terapeuta.

Záleží jen na vaší fantazii. Podobně se můžete zbavit například i strachu z výšek a celé řady dalších fóbií. „Pokud člověk začne ve snu létat, může se tím zároveň učit zvládat strach z výšek, protože se nachází v prostředí lucidního snu, které je zcela bezpečné. Trpí-li dotyčný v realitě skutečně silnou fóbií, může ze začátku dělat třeba jenom velké skoky. Odrážet se stále víc a víc, až nakonec začne létat,“ popisuje Jan Skryja.

Rande s noční můrou

Snová terapie jde však ještě mnohem dál. Může vás dokonce zbavit traumat a zahojit emoční rány. „Právě ty způsobují, že nemáme plně k dispozici naši osobnost, naši obrovskou vnitřní sílu, kterou tato zranění blokují. Díky snění můžeme své emoční rány začít hojit a tím se nám otevře skutečný potenciál, o jehož existenci jsme dosud neměli ani tušení,“ říká Jan Skryja.

Pravdou ovšem je, že většina z nás reálné příčiny svých duševních bolístek nezná. Prostě si na ně nepamatujeme. K újmě totiž došlo už před mnoha lety, v době, kdy jsme ještě byli dětmi, a mnohdy se navíc jednalo o tak traumatizující zážitky, že je naše mysl totálně vytěsnila.

„To nám ovšem nijak nebrání ve snové terapii. Podvědomí totiž naše emoční rány moc dobře zná, a pokud vyslovíme záměr, aby nám je ve snu ukázalo, tak to udělá,“ tvrdí Jan Skryja.

Americká psycholožka a badatelka v oblasti spánku Rosalind Cartwright během jednoho roku sledovala sny lidí, kteří trpěli depresí. Zjistila, že ti, kterým se zdálo o příčinách jejich psychických problémů (rozvod, smrt blízkého a podobně), se vyléčili. U těch, jimž se zdálo o čemkoli jiném, deprese přetrvávala. Krátce řečeno, stačí tedy, abyste si o věcech, které vás trápí, nechali zdát.

Ve snu se totiž nacházíte ve stavu rozšířeného vědomí a díky REM fázi se z hlubin vašeho nitra vynořují nové nápady, myšlenky, řešení a souvislosti, jež byste si v bdělém stavu nebyli s to uvědomit. Tento samoozdravný proces navíc probíhá přesně v čase, kdy to vaše tělo potřebuje, a to zcela přirozeně a v bezpečném prostředí. Snová terapie tedy může sloužit jako jedna z metod, jež nám pomáhají navrátit duševní zdraví.

Pomocí lucidního snu lze pracovat také s nočními můrami, jež opět poukazují na naše skryté strachy, úzkosti a věci, které nás tíží. „Když se vám například opakovaně zdá, že vás někdo honí s nožem v ruce a snaží se vás zabít, udělejte následující – přestaňte utíkat, otočte se čelem k pronásledovateli, usmějte se na něj a řekněte: To je v pohodě, já jsem tady. Dělej, co musíš. A pak ho třeba zkuste obejmout. Atmosféra snu se rázem promění a vy ve finále můžete prožívat krásné pocity,“ radí Jan Skryja.

Pokud tedy máte negativní sen, nechtějte se ho za každou cenu zbavit, ale snažte se odhalit jeho podstatu a odkrýt jeho význam, aby mohlo dojít ke skutečnému emočnímu hojení, které vaše tělo a duše potřebují.

Pozor na stropní světlo

Nejspíš vám teď hlavou vrtá otázka, jak se můžete naučit lucidně snít, abyste mohli vědomě tohle všechno využívat. Než se k tomu dostaneme, je třeba zmínit ještě jednu podstatnou věc, a sice okolnosti, které brání nejen lucidnímu snění, ale kvalitnímu spánku obecně. Jste často ve stresu? Pak se jen stěží můžete před spaním uvolnit natolik, abyste se mohli oddat blahodárným účinkům snové terapie. Člověku se totiž honí hlavou tolik neodbytných myšlenek, obav či úzkostí, že často ještě po půlnoci marně počítá ovečky.

Schopnost snové terapie blokuje také špatné stravování (těžká, tučná jídla krátce před spaním) a především alkohol. „Večerní pití lze označit za extrémně nebezpečný návyk. REM fáze pak neprobíhá kvalitně, a tím se člověk ochuzuje o důležitý přínos spánku. Lidé, kteří holdují alkoholu, mají snovou fázi velmi omezenou, hektickou a neuspořádanou, u těžkých alkoholiků poté sny prorážejí do reality formou halucinací,“ upozorňuje Jan Skryja.

Jestliže si tedy chcete dopřát skleničku, pak pouze k obědu, nikoli večer. Vhodná není ani káva. Kofein má totiž dlouhý poločas rozpadu, přibližně šest až osm hodin. Jestliže se bez šálku svého oblíbeného nápoje neobejdete, dejte si ho nejpozději ve dvě odpoledne. Dalším rušivým elementem je světlo, přesněji řečeno světlo, které na sebe necháváte působit v době, kdy se organismus začíná ukládat ke spánku.

Večer je zcela nevhodné stropní světlo, které svítí seshora dolů a křičí na váš mozek: Je ráno, vstávej! Následkem je nižší tvorba melatoninu, což je velmi důležitý spánkový hormon, který napomáhá usínání. Ničitelem spánku je i počítač, mobil, televize, zkrátka veškeré displeje, které vyzařují modré světlo a snižují kvalitu REM fáze. Ideálně tři až čtyři hodiny před spaním je vhodné tyhle „rušiče“ omezit, případně používat nastavení na noční režim nebo červené filtry u mobilů.

Zpochybnění reality

Způsobů, jak se naučit lucidně snít, existuje celá řada. Dokonce i takové, které záměrně přerušují spánkový cyklus, kdy je snící po několika hodinách probuzen a po více než hodině poté znovu usne se záměrem lucidního snění. Dlužno ovšem dodat, že jde o metodu, která umělým způsobem narušuje přirozené spánkové rytmy, což našemu organismu rozhodně neprospívá. Pokud tedy toužíte zažít lucidní sen, zvolte některý z bezpečných způsobů jako třeba následující.

„Stačí se podívat kolem sebe a zeptat se: Jsem ve snu? Je možné, že sním? Zkrátka zpochybnit, že se nacházím v realitě. Pro některé lidi to může být zpočátku obtížné, protože nepochybují o tom, že jsou vzhůru. Na druhou stranu, když prožíváte normální, nikoli lucidní sen, tak přece také věříte tomu, že všechno, co se kolem vás děje, je reálné. Jak tedy víte, že právě teď nejste ve snu?“ popisuje Jan Skryja metodu zpochybnění reality, na kterou lze navázat testem reality.

„Můžete například zatlačit ukazováčkem proti dlani nebo se podívat na svou ruku. Pokud budete tento test provádět opakovaně, vaše chování se následně přenese do světa snů. Takže když pak znovu zatlačíte ukazováčkem proti dlani a prst projde skrz, nebo na své ruce uvidíte sedm prstů místo pěti, bude vám jasné, že sníte. K tomu, aby tato metoda fungovala, je však třeba podpořit ji emocí, snažit se co nejvíc procítit, že to, co prožívám, je možná jen sen. Nesmí se z toho stát rutina. Emoce je tím, co se přenáší do snů.“

Pravděpodobnost, že prožijete lucidní sen, zvyšují i sugesce, kdy si několik minut před usnutím nahlas, nebo v duchu opakujete věty typu: Ovládám své sny. Uvědomuju si, že je to jen sen. Probudím se ve snu apod. K lucidnímu snění přispívají také krátké každodenní meditace, kdy se plně soustředíte na svůj dech. Další velmi účinnou metodou je snový deník.

„Mějte ho u sebe na nočním stolku a hned po probuzení si zapište, co se vám zdálo. Tím se budete postupně zlepšovat ve vědomé práci se sny. Naučíte se chápat své snové pocity a vytěžit co nejvíce ze vzpomínek na noční snění, což je důležité právě pro lucidní sny,“ poznamenává Jan Skryja, který pro tento účel vytvořil Deník Snílek, určený každému, kdo chce objevit skutečný potenciál svého snového světa. „Když jdete spát, začíná teprve to skutečné dobrodružství. Čím více pochopíte svět snů, tím lépe uvidíte, že vše je jedna velká realita. Naučte se tento dar rozvíjet,“ dodává Jan Skryja.