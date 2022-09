Přeházené střípky reality. Sen nás může na leccos upozornit, říká psychoterapeut

Proč sníme?

Mozek nám sněním umožňuje naši samotnou existenci. Kdyby nebylo snové práce a spánkových funkcí, pravděpodobně bychom si každé trauma a nepříjemnost, co se nám v životě přihodí, v sobě nesli velice dlouho, někdy i celoživotně, a to se všemi doprovodnými negativními emocemi. Bez snění bychom měli také veliké potíže s emoční inteligencí a složitě bychom rozpoznávali emoce druhých. Nebyli bychom tvořiví a naše paměť by byla zatížena spoustou informací z minulosti, čímž by neměla možnost se uvolnit a tvořit něco nového.

Ano, někdy může skutečně komín znamenat penis, jak říkal Freud, ale leckdy je celý kontext snu mnohem zajímavější.