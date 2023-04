Mokré sny jsou normální i u dospělých žen. Víme, proč se nám zdají

Můžeme mokré sny ovládat? Mokré sny mohou být celkem časté a opravdu se není za co stydět. A vzhledem k tomu, že vzrušení přichází ve spánku, skutečně toho není mnoho, co by se s tím dalo dělat. Ale existuje pár kroků, které lze podniknout, pokud chcete mokré noční vyvrcholení omezit, například když spíte mimo domov a skvrny na prostěradle nejsou žádoucí. Spěte na zádech: Příchod mokrého snění je pravděpodobnější, pokud spíme na břiše. Můžete také nosit volnější oblečení, abyste omezili stimulací pohlavních orgánů.

Příchod mokrého snění je pravděpodobnější, pokud spíme na břiše. Můžete také nosit volnější oblečení, abyste omezili stimulací pohlavních orgánů. Omezte televizi: Zkuste omezit sledování televize a vypozorujte, jaký dopad to má na vaše snění. Když nic jiného, váš mozek vám poděkuje za delší a kvalitnější odpočinek.

Zkuste omezit sledování televize a vypozorujte, jaký dopad to má na vaše snění. Když nic jiného, váš mozek vám poděkuje za delší a kvalitnější odpočinek. Lucidní snění: Pokud jste lucidní snílci, můžete své sny do jisté míry ovládat. Mějte však na paměti, že ne každý mokrý sen je spojený se sexuálním obsahem, takže i když se vám podaří dostat sexuální tématiku z hlavy, ani tak nemáte zaručeno, že se ráno neprobudíte s mokrou lepkavou skvrnou na pyžamu.

Pokud jste lucidní snílci, můžete své sny do jisté míry ovládat. Mějte však na paměti, že ne každý mokrý sen je spojený se sexuálním obsahem, takže i když se vám podaří dostat sexuální tématiku z hlavy, ani tak nemáte zaručeno, že se ráno neprobudíte s mokrou lepkavou skvrnou na pyžamu. Častá masturbace či sex: Některé prameny tvrdí, že mokré snění se dá omezit častější masturbací. Takové sny mizí přirozeně také s vyšším věkem.