Spánkem strávíme zhruba třetinu života. Nemusíme se mu nijak učit, je to přirozená součást našeho života, stejně jako to, že dýcháme. Je to tak správně?

Naprosto. A problém většiny nespavců spočívá právě v tom přílišném soustředění se na spánek v momentě, kdy by měli odevzdat myšlenky úplně jiným tématům. Vlastně tím spánku brání.

Dobré je vyvarovat se před spaním pití kávy, konfliktních rozhovorů, sledování hororových filmů nebo koukání zblízka na mobil.