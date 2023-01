Síla vůle není bezedná. Psycholog Špok radí, jak pěstovat sebekontrolu

V čem nedostatek sebekontroly lidem ubližuje nejvíc?

Výzkumy ukazují, že úplně ve všem. Dvě velké studie, australská a americká, zkoumající skutečně velký vzorek lidí, prokázaly souvislost i s velmi překvapivými faktory života. Například s kazivostí zubů nebo sklony k obezitě. Samozřejmé je kouření, nadměrné pití alkoholu, ale taky manželská nevěra či záchvaty vzteku, tedy problémy s emoční seberegulací, pravděpodobnost spáchání trestného činu. Zdaleka to tedy nejsou jen oblasti, jež se uvádějí nejčastěji, tedy prokrastinace (odkládání úkolů a povinností na později, pozn. red.), produktivita práce, mezilidské vztahy či finanční gramotnost, která nespočívá jen v tom, že vím, jak funguje úrok, ale že si taky dokážu poručit. Především však vyšší sebekontrola souvisí s vyšší spokojeností v životě. A to je nejdůležitější a asi logické, protože bez dobré sebekontroly nedosáhneme svých cílů, nedokážeme překonávat obtížné překážky, donutit se do důležitých aktivit, jež spokojenost přinášejí.

Pokud nechcete chodit na sociální sítě, zablokujte si je. Pořiďte si druhý počítač, na němž internet vůbec nebudete mít, instalujte si filtr, který vám zablokuje všechno, co by vás mohlo rozptylovat.