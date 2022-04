Psycholog Dolejš: Myslím, že pravěcí lidé se také uměli smát

Jak často se smějete? Co vás dokáže nejvíc pobavit?

Směju se každý den. Nebo se o to aspoň snažím. Jsem-li sám, vybavím si nějaké hezké vzpomínky, co jsem zažil s rodinou či přáteli, a ty mi vyloudí úsměv na tváři. Jinak mě pobaví dobrá společnost. Usmívám se, když mají kolegové úspěch nebo když dosáhnou něčeho významného či výjimečného. Těch podnětů je řada. Možná se budete divit, ale například ráno se usmívám, protože můžu jít do práce. (smích) Mám povolání, které mě baví. I to je důvod k úsměvu. A když dobrá nálada v průběhu dne uvadá, opakuji si různé poučky: „Může to být horší. Nikdy nevíš, co bude zítra...“ a podobně.

Jako profesionál si tedy preventivně navozujete dobrou náladu? Jaký to má efekt?

Ano, úsměv totiž vyplavuje hormony, jako jsou serotonin a dopamin. To nám dělá dobře, přináší nám to řadu pozitiv. Dopamin je hormon štěstí, snižuje depresivitu a míru špatné nálady. Serotonin snižuje dopad stresu.