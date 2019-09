Sedm sourozenců zachránila jejich teta. Sama vyrostla v dětském domově

Renata se vyučila přadlenou, ale dnes se živí jako pečovatelka a terénní pracovnice. Její vlastní nejstarší syn už pracuje v továrně, dcera je prodavačka a nejmladší biologický syn letos odmaturoval a hledá práci.

Pomohla dětem svého bratra

Už to bude skoro pět let, kdy se dozvěděla, že v dětském domově skončilo sedm dětí jednoho z jejích bratrů.

„Snad kvůli neshodám s manželkou, přesně nevím. Bráchu zavřeli do vězení a matka dětí se o ně nedokázala postarat: žily v nevyhovujícím bytě, ve špíně, nechodily do školy... Jak jsem se to dozvěděla, hned jsem děti v dětském domově kontaktovala a chodila je navštěvovat. Napřed jsem jejich matce nabízela pomoc, aby si je mohla vzít zpátky, ale přiznala, že to nezvládne. Tak jsem požádala, aby mi je stát svěřil do pěstounské péče,“ líčí situaci, v níž se rychle zorientovala a záhy měla všech sedm dětí doma.

Nadace Terezy Maxové dětem pomohla Renatě finančně překlenout období, kdy ještě neměla nárok na pěstounské dávky - tedy než padl pravomocný rozsudek o svěření dětí do pěstounské péče.

Neteřím a synovcům (4 holky a 3 kluci) je od 9 do 18 let a všichni ještě studují. „Nejstarší David se vyučil na ošetřovatele a teď ještě nastupuje na druhý učební obor na tesaře,“ říká 44letá Renata z Náchoda, která je sice na všechny děti sama bez partnera, ale je odhodlaná pro ně udělat maximum. „Dovedla bych si představit i nějaké zahraniční stáže. Rozhodně je nechci pustit do světa, dokud nebudu přesvědčena, že jsou dost zralé a samostatné.“

S vlastní mámou je prý v kontaktu jen nejstarší, 16letá Viktorka. Jejich táta se před dvěma lety vrátil z výkonu trestu, ale byl se za nimi u své sestry podívat jen jednou.

„Loni byly děti čtyři dny o prázdninách u nich, ale přijely zklamané a už k nim nechtějí,“ říká paní Renata a jako samozřejmost bere fakt, že se všemi svými deseti dětmi fungují jako jeden tým a vzájemně si pomáhají.