Průzkum: mladí bez rodin vstupují do života se zkreslenými představami

„Chtěli jsme do hloubky porozumět tomu, s čím vstupují mladí lidé do samostatného života a jak jsou na něj připraveni oproti běžné populaci. To nám pomůže doplnit stávající aktivity projektu To dáš! a tím ještě více zvýšit jeho dopad,“ uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace, která si výzkum objednala u agentury Perfect Crowd.



1. Děti z dětských domovů studují méně atraktivní obory, školu opouštějí, protože potřebují pracovat

Podíl vysokoškoláků je mezi mladými z dětských domovů výrazně nižší než v

obecné populaci, vyplývá ze zmíněného průzkumu. Mnohem častěji nepokračují po základní škole v dalším studiu, a také častěji ukončují vzdělávací proces výučním listem. Dosahují vzdělání zejména v oborech z oblasti služeb, jako jsou gastronomie, hotelnictví, turismus. V průměru dokončují školu o dva roky dřív než ostatní mladí lidé.



Nejčastějším důvodem k opuštění školy je podle průzkumu potřeba začít pracovat, chybějící podpora rodiny a také to, že si nerozumějí se spolužáky. Vyšší vzdělání nevnímají tolik jako výhodu na pracovním trhu.

Třikrát častěji než ostatní děti uvádějí mladí z dětských domovů či náhradní rodinné péče učitele jako toho, kdo je podporuje.



Děti z běžných rodin mají jiné bariéry: nejčastěji nevidí smysl v pokračování ve studiu na dané škole, volí jinou školu nebo nezvládají učivo.

Potvrzují to také slova Julie Baštové, která vyrůstala v ústavní péči od šesti let. Podle ní nechybí mladým lidem při odchodu z dětských domovů materiální věci ani peníze.

„Co nemají, a za to jsem vděčná, že já to měla, je jediný člověk, který s nimi bude. Kdo se jim bude věnovat od základů, bude řešit jejich traumata, sny, přání a touhy,“ říká. Sama vystudovala vyšší odbornou školu a nyní v roli sociální pracovnice pomáhá dalším mladým lidem odcházejícím z dětských domovů v neziskové organizaci Janus, kde i ona našla útočiště na cestě k samostatnosti.



Fotogalerie



Zobrazit fotogalerii

2. O finanční realitě mají mladí z dětských domovů zkreslené představy

Zatímco pro mladé lidi z rodin je nejdůležitější smysluplnost práce, pro mladé z dětských domovů jsou to nejčastěji peníze, zjistil průzkum. Chybí jim finanční jistota a obecně orientace ve finanční realitě. Finanční realita je mladým lidem z dětských domovů vzdálenější, jako finanční rezerva by jim stačilo 6 000 Kč, mladí lidé z rodin jsou v případě finanční rezervy realističtější a uvádějí částku vyšší než 50 000 Kč.



Čtěte příběhy Lukáše a Petra z dětského domova v Potštejně.

3. Mít vysokou životní úroveň – to je přání mnoha mladých, kteří vyrostli v ústavní výchově

Řeč čísel Mladí lidé z dětských domovů vykonávají manuální práci bez kvalifikace 3x častěji než běžná populace.

Pro 35% mladých lidí z ústavní nebo náhradní rodinné péče jsou nejčastějším oborem studia služby (gastronomie, hotelnictví). U běžné populace převažuje humanitní vzdělání (43%).

56% mladých lidí bez rodin nedokončí školu. Kromě toho, že je zvolený obor nebavil, je důvodem potřeba začít pracovat (21%), chybějící podpora rodiny (10%) a to, že si nerozumí se spolužáky (9%).

Nastupují do práce v průměru ve 20 letech, což je o 2 roky dříve než u běžné populace. Pracují častěji v oblasti služeb (44%), a naopak méně často v technických oborech (17%).

Mezi mladými bez rodin je víc těch, kteří vystřídají šest a více zaměstnání a jsou pro ně v práci nejdůležitější peníze (35%). Zatímco pro běžnou populaci je to smysluplnost práce (30%).

Čistý osobní příjem mladých lidí je podobný a pohybuje se mezi 15 000 až 20 000 Kč. Výzkum agentury Perfect Crowd

Mladí lidé bez rodin častěji šetří na hmotné věci (elektronika, spotřební zboží) a tíhnout více ke krédu „mít vysokou životní úroveň“. Ostatní mladí, kteří vyrůstají ve svých rodinách, spoří na bydlení a inklinují spíše ke krédu „mít radost ze života“, vyplunulo z průzkumu pro Nadaci Terezy Maxové dětem.

Obě sledované skupiny se liší také v přáních a ve způsobu trávení volného času. Mladí z dětských domovů zřejmě více postrádají materiální zázemí. Chtějí se mnohem více věnovat surfování na internetu, sledování televize, péči o zevnějšek a nakupování. Jejich vrstevníci z rodin by si přáli věnovat se procházkám, posezení s rodinou, četbě, cestování a vzdělávání.

Zdraví jako důležitou hodnotu uvedly v průzkumu děti bez rodin méně často než ostatní populace, ale naopak je mezi nimi více těch, kteří za důležité hodnoty zmiňují peníze, bydlení a práci.

Ukázka z dokumentu Igora Chauna: Stát se dospělým ze dne na den.