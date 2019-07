Zažila ponižování i psychoteror. Když ji zbil, sebrala syna a utekla

„Začalo to ponižováním a psychickým týráním, zavíral mě doma, nesměla jsem se stýkat s okolím a když umřela moje pěstounská matka, za kterou jsem ani nesměla chodit do nemocnice, řekl mi, že přece nemám žádný důvod ke smutku,“ říká mladá žena.



„A přitom ještě pár dní před tím mamince říkal, že jí přeje brzké uzdravení, a před okolím se choval hezky. Tak jsem to nevydržela a dala jsem mu facku. A on mě zbil,“ vzpomíná Veronika na chvíli, která rozhodla.

„Byla to poslední kapka. Řekla jsem si dost, sbalila pár věcí – pleny, oblečení, doklady – a se synem, kterému tehdy byly dva roky, jsem od něj odešla.“



Nikdo jí nevěřil

Veroničinu situaci komplikoval fakt, že partner se na veřejnosti choval k ní a k synovi hezky, a tak jí nikdo nevěřil. „Mysleli si, že si to vymýšlím,“ říká.

„Otec mi řekl, že k němu jít bydlet nemůžu a jestli přijedu, tak na nás se synem zavolá policii. Tak jsem se na několik dní schovala u kamarádky, která mě k sobě vzala i přesto, že byly Vánoce, a začala jsem si vyřizovat azylový dům.“

První krok sice Veronika udělala, ale najednou se ocitla v situaci, na kterou nikdo není dostatečně připraven. Natož maminka s malým dítětem.

„Nejhorší byla ta nejistota, že nemám nic a nemám kam jít,“ přiznává Veronika. Neměla peníze, neměla kde bydlet a nemohla chodit do práce, protože pečovala o dvouleté dítě.

Pomohla kamarádka i nadace

„Kamarádce jsem moc vděčná, že nás v první chvíli vzala k sobě,“ říká mladá žena, která pak přes organizaci HoSt do domu, jež jí dva roky pomáhala, poznala Nadaci Terezy Maxové dětem.

„Bylo to osudové setkání. Byla to pro mne nejen finanční a materiální podpora, ale také psychická. Dodnes mi z nadace občas volají, jak se mám, zvou mě na různé akce, dostala jsem základní vybavení do bytu, stůl, skříň… Bylo to fajn, předtím jsem doslova bydlela v krabicích,“ líčí mladá maminka.

Zatímco Nadace Terezy Maxové Veroniku finančně podpořila do začátku nového života, partnerské neziskovky jí pomohly zapojit se do společnosti.

Jako vyškolená zdravotní sestra si našla bydlení a práci v malé nemocnici. Mladé mamince, která už dva roky žije ve spokojeném vztahu, se tak podařilo vybudovat pro svého synka stabilní a bezpečný domov.



Člověk nikdy neví, co ho čeká

A co přeje svému synovi do budoucnosti? „Aby byl zdravý, vděčný a spokojený,“ vyjmenovává Veronika. „A také skromný, protože v životě můžou přijít těžké chvíle a je potřeba s tím umět žít. Dodnes si pamatuji, jak jsem v azylovém domě zaplatila nájem a zbyly mi tři tisíce na všechno – a to jsem musela kupovat pleny, syn byl na umělé výživě, muselo nám to stačit na jídlo a na všechno ostatní,“ dodává.



Ovlivnit budoucnost dětí znamená změnit budoucnost jejich matek. Pomáháme maminkám začít po odchodu z azylového domu nový život, naučit se plánovat, spravovat rodinný rozpočet a vyvarovat se dluhů. Podpořte i vy ohrožené rodiny a nasbírejte kilometry během nebo chůzí na akci Teribear hýbe Prahou.