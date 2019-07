Dítě na cestě, samota a málo peněz. Amalthea pomáhá rodičům v nouzi

„Organizace začínala v Pardubickém kraji jako podpora pěstounských rodin. Následně se přidala druhá služba, tou je podpora biologických rodin s cílem předcházet tomu, aby děti musely svou původní rodinu opustit,“ říká sociální pracovnice Jana Ženíšková z organizace Amalthea.



Jakým způsobem se organizace snaží těhotné ženy v tíživé situaci podpořit?

Snažíme se ženám pomáhat co nejdříve - tedy už v těhotenství. Mnoho z nich neví, jaká lékařská vyšetření je třeba podstoupit, jaké úřady kontaktovat. Přitom často řeší zásadní problémy, jako je nedostatek peněz, násilí v rodině, závislost a další věci. Některé z nich již zažily odebrání dítěte a mají pocit, že se o potomka postarat nedokážou. Těch situací je mnoho, ale platí, že čím dříve se na nás obrátí, tím lépe.

Kolik takových žen už vás kontaktovalo?

Za šest let existence programu přibližně stovka. Ve většině případů se podařilo situaci zlepšit natolik, že dítě mohlo zůstat u rodičů a dobře tam prospívá. Ale i přes naši podporu muselo být asi patnáct dětí svěřeno do péče jiné osoby. Někdy je to však pro dítě to nejlepší řešení. Ženám pomáháme v rámci tohoto projektu přibližně do jednoho roku dítěte. Některé z nich nás nepotřebují už před tímto datem, s jinými jsme v kontaktu delší dobu a využívají dále naše služby.

Je něco, co vaše klientky spojuje?

Nejde to říct obecně, ale často se za svou situaci stydí, jsou mimo systém. Některé z nich nemají žádné zázemí, ať místo, nebo vztahy, i když se to určitě netýká všech. Snažíme se spolupracovat s lékaři, abychom se k ženám dostali co nejdříve. Chceme jim pomoci se dobře rozhodnout a mít na toto rozhodnutí čas. Pokud začneme spolupracovat co nejdříve, je dostatek času řešit věci, jako je zázemí pro matku a dítě, finance.

Jak potom taková pomoc v praxi vypadá?

Vždy velmi individuálně, podle toho, co konkrétní žena potřebuje. Můžeme pomoci se zajištěním lékaře, při kontaktu s úřady. Pomáháme nalézt bydlení i zdroje na něj, zajistit výbavičku pro dítě.

Připravujeme matku na příchod dítěte a na péči o něj, vysvětlujeme význam vztahu mezi matkou a dítětem a jeho vliv na celý další život. Po narození dítěte pomáháme matce zvládnout základní péči o dítě, později se zaměřuje na jeho dobrý rozvoj. Všechny služby poskytujeme přímo v domácnostech, pokud to tedy rodina chce, často ženy doprovázíme na úřady nebo k lékaři.

Spolupracujeme také s odborem sociálně právní ochrany dětí, což je výhodou, je-li třeba hledat pro dítě nějaké jiné řešení. Snažíme se, aby matka měla okolo sebe přirozenou podpůrnou síť, aby na vše nebyla sama.

Příběhy klientů organizace Amalthea: Ivaně bylo 17, když otěhotněla. Sama vyrostla v ústavu a partner dítě nechtěl. Ona se o miminko chtěla starat, ale nevěděla, kde bude bydlet, z čeho bude žít a jak to vše zvládne. S podporou pracovníka služby se podařilo nalézt bydlení, vyřídit dávky a po narození syna jí pracovnice podporovala v péči o dítě. Dnes je Lukáškovi jeden rok, je z něj zdravé a spokojené dítě. Společně s Ivanou se podařilo po dlouhé době kontaktovat také její tetu, která s Lukáškem občas pomůže.

Mirce je 40 let a dvě její starší děti vyrůstají od kojeneckého věku v rodině pěstounů. Tenkrát měla problémy s alkoholem, otec dětí se choval často agresivně. Když byla Mirka v sedmém měsíci těhotenství, sociální pracovnice z úřadu jí nabídla podpůrnou službu – měla totiž obavy, že Mirka péči nebude znovu zvládat, že i ona sama z toho může mít strach. Společně s pracovnicí postupně vyřešila bydlení, připravila všechny věci pro miminko. Chce být dobrou mámou.

Jakým způsobem jste financovaní?

Fungujeme na základě klasického dotačního financování. Hlavním partnerem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem, a to už přes šest let. Této spolupráce si velmi vážíme. Někdy ženám pomáháme i s většími náklady, jako je kauce za byt nebo první nájem či materiální pomoc pro dítě, a to často za využití různých nadačních zdrojů. Vždy však záleží na potřebnosti, neposkytujeme žádnou materiální podporu bez delší spolupráce.

Stává se, že přes všechnu pomoc dítě stejně odchází do pěstounské rodiny?

Ano. Ale ani to není vždycky špatně. Někdy je to prostě to nejlepší řešení. Měli jsme i případ, kdy máma péči nezvládala a zcela smířená odevzdala dítě přímo do rukou pěstounů. Někdy však zafunguje širší rodina a na péči o dítě se začne podílet. To hodně pomáhá.

Setkáváte se i s tatínky v nouzi?

Ano, ale není to zdaleka tak často jako s ženami. Jsou to spíše výjimečné případy, kdy se otec sám stará o novorozeně. Ale spolupracujících partnerů přibývá, což nám dělá radost. Když mluvíme o nouzi, nemusí to být vždy ta hmotná. Často jde o obtíže spojené s psychickým stavem, závislostí, násilím v rodině a podobně. Poměrně často se k nám dostávají nezletilé matky, které samy nevyrostly u rodičů.

Většina z nich se po zácviku dokáže dobře o své dítě postarat. Velkým tématem mnoha žen je samota. Proto pořádáme třeba i výjezdy, kde mají maminky možnost se navzájem spřátelit a pomoci si. Připravujeme také vydání publikace, která jednoduchým způsobem ukazuje maminkám, jak se starat o novorozence.