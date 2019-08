Sama na sedm dětí. Realita, kterou žádná matka nechce zažít

Sympatická maminka vychovává sama dvě dcery a pět synů ve věku od pěti do sedmnácti let. S jejich otcem se před dvěma lety rozešla.

Bezprostředně po rozchodu cítila Eva především úlevu. „Pročistil se vzduch,“ vzpomíná. Ulevilo se totiž nejen jí, ale i dětem.

Mladším klukům je pět a sedm let, holčičky mají osm a deset let a starším chlapcům je třináct, šestnáct a sedmnáct let. Eva se o všechny potomky příkladně stará, denně vaří a peče, před spaním čte menším dětem pohádky. Není to snadné, ale snaží se s osudem poprat, jak to jen jde.

Hledáme levnější bydlení

Otec se o děti nezajímá a výživné neplatí, sedminásobná maminka tak zůstala na péči o děti docela sama a zvládá ji i díky pomoci své maminky a plzeňského spolku MáTa pro rodinu a s výraznou finanční podporou Nadace Terezy Maxové dětem.

Asi si dovedete představit, že pečovat o sedm dětí dá jednomu zabrat. „Je to dřina,“ podotýká Eva, která pracuje na poloviční úvazek, aby péči o rodinu zvládla, a momentálně hlavně hledá levnější bydlení, protože měsíční výdaj přes 18 000 korun je dost i na kompletní rodinu, kde oba rodiče pracují osm hodin denně, natož na samoživitelku.

Střechu nad hlavou má rodina právě i díky pomoci Nadace Terezy Maxové dětem. „Paní Evu jsme naposledy podpořili v únoru 2019,” říká Petra Zapletalová z nadace. „V minulosti jsme jí také hradili nájemné, aby nepřišla s dětmi o bydlení.“



Nadace Terezy Maxové dětem také rodině nabídla finanční pomoc s úhradou zájmové činnosti dětí, což paní Eva vděčně vítá. Starší chlapci totiž hrají závodně fotbal a mladší potomci se také rádi zapojí do sportovních nebo kreativních kroužků.

Životní krize ještě nemusí znamenat rozklad rodiny. Pokud se rodiče o děti dobře starají, je špatné trhat rodinu ze sociálních důvodů. Podpořte i vy ohrožené rodiny a nasbírejte kilometry během nebo chůzí na akci TERIBEAR hýbe Prahou.