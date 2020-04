Hudební festivaly a akce pro tisíce lidí v létě nebudou, řekl Vojtěch

Verdikt zasáhne množství výrazných kulturních akcí, které se u nás každé léto pořádají. Většina pořadatelů ale nadále čeká na oficiální vyjádření. „V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné závazné a oficiální stanovisko. Je to pro nás velmi těžká situace, nad všemi festivaly visí Damoklův meč,“ vyjádřil se k aktuální informaci mluvčí hudebního festivalu Colours of Ostrava Jiří Sedlák.



„Nemůžeme říct nic určitého, doufáme jen, že se Benátská! nakonec přece jen uskuteční. Zároveň jsme ale připraveni i na to, že nakonec vláda vydá jasné stanovisko,“ uvedla Zuzana Kantorová za hudební festival Benátská!



Podobná slova zní i od pořadatelů Rock for People. „Zatím čekáme na vyjádření vlády, k festivalům v letní sezóně bohužel stále nebylo vydáno žádné oficiální stanovisko. Coby nejzazší termín vyjádření k případným změnám jsme si určili 30. duben,“ sdělila iDNES.cz Anna Mašátová.

„My v tuhle chvíli vlastně nevíme nic určitého. Na 99 % se letos Rock For People letos konat nebude, ale rádi bychom od vlády slyšeli nějaké jasné stanovisko, a ne jen ‚myslíme, domníváme se, nejspíš‘ a podobně. Festivaly, které se konají třeba v srpnu, možná šanci mají, ale my už asi ne. Nebojím se špatných zpráv, jsem připravený na to, že to letos budeme muset odpískat, ale rád bych od vlády a od pana ministra slyšel nějaké jasné stanovisko,“ dodal za Rock for People Michal Thomes.



Patrně se neuskuteční ani festival Brutal Assault. „Nic nerušíme, jen aktuální ročník prostě v tomto případě o rok posuneme a pokusíme se dostát tomu, co bylo letos naplánováno,“ řekl jeden z pořadatelů Pavel Pavlík. V nejbližších dnech se prý sejde s ostatními členy týmu, aby o osudu festivalu rozhodli.

Vedle množství hudebních festivalů dopadne omezení například i na karlovarský filmový festival. „Nemohu vám nic říct, protože nic nevím. Nikdo nic nevíme. Vláda sice může vyhlásit, že příští týden otevře trhy, v červnu divadla, ale nic z toho nemusí platit. Nebo naopak usoudí, že se vše vyvíjí tak skvěle, že uvolní všechno naráz - a pak přijde průšvih, a znovu se octneme, kde jsme byli. Ve středu si máme volat s ministrem kultury, samozřejmě stále jednáme, ale opravdu rozhodnutí vůbec nezávisí na nás,“ uvedl prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška.

Současné preventivní restrikce se začnou uvolňovat postupně, jak v úterý uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Obchody, služby nebo památky se mají otevírat a kulturní a sportovní akce obnovovat v pěti etapách od 20. dubna do 8. června.

Až v té úplně poslední vlně, tedy od 8. června, by se mohly začít konat kulturní akce do padesáti návštěvníků či svatby za speciálních podmínek. Podmínka padesáti míst se týká především divadel a kin. Ve stejném termínu se otevřou i hrady a zámky.