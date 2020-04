Opozice vítá plán uvolňování opatření. Chce ale větší pomoc podnikatelům

Kabinet svůj plán otevírání provozoven rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Šéf ODS Petr Fiala na Twitteru uvedl, že z plánu nejsou jasně zřetelná kritéria, na kterých je založen. „Ale je dobře, že ministři konečně vyslyšeli naše výzvy, aby veřejnost alespoň přibližně věděla, co se bude dít v dalších dnech a týdnech,“ uvedl.



Petr Fiala @P_Fiala Vláda konečně zveřejnila nějaký plán uvolňování podnikatelských a dalších opatření. Sice nejsou úplně jasná kritéria, ale je dobře, že ministři konečně vyslyšeli naše výzvy, aby veřejnost alespoň přibližně věděla, co se bude dít v dalších dnech a týdnech. Pozdě, ale přece... oblíbit odpovědět

Za další nutnou podmínku pro zvládnutí krize považuje ODS zveřejnění detailního plánu pomoci podnikatelům, živnostníkům a dalším lidem zasaženým protiepidemickými opatřeními. „Vláda enormně pomalým uvolňováním restrikcí odsoudila řadu podnikatelů, kteří jsou dnes kvůli zavřeným provozovnám ve stádiu klinické smrti, k definitivnímu konci,“ varuje Skopeček.



Kompenzační příspěvek ve výši 25 000 korun pro živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné označil Skopeček za výsměch. Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Garantovaná ‚pětadvacítka‘ naprosto nedostačuje. Tvářit se, že pomáhám, a opravdu pomáhat, je rozdíl,“ uvedla. Kabinet by podle ní měl zveřejnit jasné informace o tom, jak bude OSVČ do obnovení jejich činnosti podporovat.

Markéta Adamová @market_a Konečně vláda zveřejnila plán, kdy podniky a živnosti v ideálním případě otevřou. To je ale jen první část. Tou druhou musí být zveřejnění pomoci, kterou poskytne OSVČ do té doby. Garantovaná “pětadvacítka” naprosto nedostačuje. Tvářit se, že pomáhám a opravdu pomáhat, je rozdíl oblíbit odpovědět

Šéf STAN Vít Rakušan ocenil, že se veřejnost konečně dozvěděla alespoň stručný plán vlády. „Dlouhodobě upozorňujeme, že nedává smysl nechat otevřené obchody s velkým počtem osob a znemožnit prodej malým obchodům a trhům, kde se nepohybuje tolik lidí v malém prostoru,“ uvedl.



Nesouhlasí s opatrným postojem k otevření škol. „Virus nezmizí během pár týdnů ani měsíců. Měli bychom umožnit vzdělávání všem dětem, jejichž rodiče to uznají za vhodné. Samozřejmě za přísně dodržovaných hygienických pravidel,“ míní Rakušan. Stát plánuje školy otevírat postupně, v plném rozsahu se do nich v tomto školním roce výuka nevrátí.

