Rázem jsme spadli do žumpy, líčí šéf Herecké asociace Ondřej Kepka

„Říkal jsem si, že dnes je doba, kdy všechna běžná témata začínají být zbytečná, ale poslední dobou zaznamenávám útok na kulturu, na umělce, konkrétně na herce – a je mi z toho smutno,“ shrnuje Kepka bulvární zprávy o vysmátých celebritách na plážích bez roušek.

„Nikdo už se neptá, jestli to je pravda a kdy dané fotografie vznikly, stačí pár nešťastných výkřiků typu Přicházím týdně o statisíce! či Vláda nám ukradla kšefty! – a už jsme byli za blbce všichni. Ze dne na den jsme spadli do žumpy, přitom pokud někdo šaškuje na pláži, je to jen jeho vizitka, ne celé branže.“

Kepka podotýká, že právě herci se sportovci přišli o práci jako první, nadto odhaduje, že 60 až 70 procent herců spadá do OSVČ. „Dlouhodobě je upozorňujeme, že to není ideální, v případě nenadálých událostí nejsou ničím krytí. A když třeba herečka Kristýna Frejová, která šije roušky, musí na úřad práce žádat o podporu, je to smutné. Navíc si třeba mnozí najdou jistější zaměstnání a už se nevrátí,“ upozorňuje Kepka.

Herecká asociace teď pro své členy i nečleny shání podporu, rozesílá jim roušky i dezinfekční gely a současně pomáhá jejich aktivitám. Co vlastně herci dělají, když nemohou hrát? „Komorní inscenace se zkoušejí v rouškách, jiní streamují, pořádají akce od mladoboleslavské scény po projekt Dejvického divadla s fotbalovými Bohemians. Sám jsem teď pro Violu připravil starší záznam pořadu s Luďkem Munzarem pro online. A pomáhají jako dobrovolníci.“

Sám Kepka se v obavě o staršího tatínka uchýlil i s ním na chalupu, blízkému penzionu pro seniory dodává dárky včetně audionahrávek pro ukrácení času a současně si jako pedagog chystá přednášky. „Také mi přes noc zešedl diář,“ líčí, jak musel rušit svůj program od besed po natáčení seriálu.

Hlavně však vyřizuje agendu Herecké asociace. „To jsou velké starosti, mnohé to srazilo na absolutní nulu; k tomu jsme se octli pod palbou, že jsme kšeftaři a že máme začít dělat něco pořádného. Přitom třeba můj spolužák vstává v půl čtvrté ráno a jezdí hrát po celé republice pro děti – myslíte, že snad vydělává statisíce?,“ upozorňuje Kepka, že celebrity z pláže jsou jen špičkou ledovce.

„Dnes jsme všichni na stejné lodi, snažíme se nějak srovnat s novou skutečností, kterou naše generace nezažily. Držme se tedy, neútočme na sebe, nenechávejme se ovlivnit lží z internetu a přejme si to nejdůležitější – hlavně zdraví,“ vzkazuje prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.