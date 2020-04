Vláda se bude zabývat uvolňováním omezení pro obchody a služby

Podle Havlíčka by nejprve měly být otevřeny malé provozovny a obchody. Podnikatelé by se měli o možnosti je otevřít dozvědět se dvou až třídenním předstihem.



K uvolňování opatření stát přistoupí, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



Ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že vládě předloží návrh na zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty. Firmy si budou moct případné ztráty z podnikání za letošek zpětně započíst do daňových přiznání z let 2018 či 2019. Vratky zlepší jejich platební schopnost i pozici při případné žádosti o úvěr.



Kabinet má jednat také o tom, jak se budou nemocnice, vracet do obvyklejšího režimu, tedy také k neakutním zákrokům a vyšetřením.

Ministři mají hovořit i o možnosti návratu žáků do škol. Epidemiologové ale nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou.

Počet osob s covid-19 dle krajů