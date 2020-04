Rozhodnutí vlády nás těší, shodují se obchodníci, řemeslníci a farmáři

„Vlilo nám to krev do žil, uvidíme jak to půjde dál. Zajistit dezinfekci nebude problém, všechno máme. Kdybychom nedodržovali nějaké ty rozestupy dvou metrů mezi stránky, tak to bychom vlastně šli sami proti sobě,“ říká farmář Robin Machka, který pěstuje zeleninu v obci Dřísy.

„Jsem z toho moc potěšená protože samozřejmě farmářské trhy jsou pro nás srdeční záležitostí. Hlavně je jaro, všichni jsme natěšení na to, že si budeme moct nakoupit na čerstvém vzduchu, takže to je pro nás důležité. Na přísnější hygienické podmínky jsme už připraveni. Vlastně už minulou sobotu jsme rozjeli výdajové okénko, kde jsme si vyzkoušeli, jak fungují rozestupy, dezinfekce a další opatření. Myslím si, že zákazníci jsou uvědomělí a spořádaní. Jsou nacvičení a ví, jak to má vypadat, takže si myslím, že v tom nebude žádný problém,“ uvádí Martina Vyšatová ze společnosti Bohemia Apple, která pěstuje jablka a vyrábí z nich jablečné mošty.

„Rozhodnutí vlády samozřejmě vítáme. Přichází ve chvíli jinak vrcholící sezóny obchodování s ojetými vozy,“ přidává se Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Autosalony a autobazary jsou v první vlně provozoven, které se otevřou už v pondělí 20. dubna, stejně jako farmářské trhy.

„Příští týden ukáže, zda lidé uskuteční své odložené nákupy vozů, které jsou v současné době nejbezpečnějším způsobem dopravy. Budeme věřit, že ekonomické dopady na domácnosti nebudou zásadní, a že ztráty, které jsme utrpěli za poslední měsíc, a které nás ještě necelý týden čekají, v maximální možné míře doženeme,“ dodává Topolová.

Otevírání provozoven se odehraje v několika vlnách. Do konce dubna přivítají zákazníky malé provozovny, během května pak i třeba posilovny, autoškoly či holičství. Nákupní centra se zprovozní až v červnu.

Plán uvolňování opatření má pět stupňů a vláda jej představila na tiskové konferenci v úterý večer. „Jsme jednou z prvních zemí v Evropské unii, která s podobným plánem přichází,“ uvedl tam ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.



Konkrétní podoba plánu podle něj vznikla s ohledem jak na zdravotní, tak i ekonomické dopady – například poptávku zákazníků či to, aby nevznikla nezdravá konkurence. „Snažili jsme se udělat férový a vyrovnaný a vyvážený mix, který ale, dopředu říkám, není stoprocentně vyvážený,“ dodal ministr.

Podrobnosti připravujeme