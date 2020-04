PŘEHLEDNĚ: 5 etap rozvolňování. Kdy se otevřou obchody, školy a hospody?

„Harmonogram pro otevírání provozoven vychází z toho, že koronavirus bude pod kontrolou,“ řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Nevyloučil, že se budou muset udělat změny podle vývoje epidemiologické situace v Česku.

1. etapa 20. dubna

Od pondělí 20. dubna začnou fungovat všechna řemesla a provozovny, které na ně navazují. Dále se otevřou i autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda umožní i konání svateb, na nichž však bude maximálně deset lidí.

Profesionální sportovci začnou v malých skupinách s tréninkem ve venkovním prostředí, kam nemá přístup veřejnost. Veškeré zázemí (šatny) však musí zůstat zavřené. Opatření se týká profesionálních a vrcholových sportovců.

Rozvolní se i pravidla pro studenty posledních ročníků středních a vysokých škol. Těm bude umožněna docházka do škol na individuální a skupinové konzultace s cílem dokončení klasifikace a studia. Studenti však musí být ve skupinách v maximálním počtu 5 žáků. Pro žáky, kteří potřebují získat literaturu pro dokončení závěrečných prací, se otevřou knihovny.



2. etapa 27. dubna

O týden později otevřou všechny maloobchodní prodejny s výměrou do 200 metrů čtverečních. Opatření se však netýká obchodů, jež jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Ty zůstanou nadále zavřené.

Rozvolnění se nevztahuje ani na provozovny, které budou postupně otevírány v dalších etapách.

Harmonogram uvolňování opatření:

3. etapa 11. května

S dvoutýdenním rozestupem se zprovozní všechny prodejny s výměrou do 1000 metrů čtverečních. Otevřou se i autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny.



Studentům závěrečných ročníků středních a vysokých škol začne také prezenční výuka ve školách, při které bude probíhat příprava na maturitu a absolutoria. Podle epidemiologických podmínek na jednotlivých školách bude také možnost, aby zařízení nakombinovala vzdálenou výuku a individuální konzultace. Na uměleckých školách budou moci probíhat zkoušky ve formátu jeden učitel - jeden žák.

4. etapa 25. května

Od 25. května by mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, kaváren či vinoték. Vnitřní prostory však budou muset zůstat nadále zavřené.

Zprovozní se také kadeřnictví a holičství, masážní či regenerační salony. Vláda by také k tomuto datu chtěla otevřít muzea, galerie a zoologické zahrady. V těch by však zůstaly zavřené vnitřní pavilony.

Do základních škol by se mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné.

Mohla by se obnovit výuka skupin po pěti dětech v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

5. etapa 8. června

V poslední vlně by se měla otevřít obchodní centra, fungovat by začaly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly i kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek.

S prvními maturitami počítá ministerstvo školství po 1. červnu. V průběhu měsíce se uskuteční také přijímací zkoušky na střední školy a formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci mimo závěrečný ročník. Pro ně bude ale do konce roku převažovat výuka na dálku, uvedl ministr školství Robert Plaga.

Vládní plán na uvolnění škol:

Další vývoj

Zbývající činnosti budou povoleny v červnu podle aktuální epidemiologické situace. Hudební festivaly či sportovní akce, kterých se zúčastní tisíce lidí, se však v létě neuskuteční, upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hranice se určitě neotevřou dříve než v červnu. Podle Vojtěcha bude záležet i na situaci v jiných zemích.



Ministerstvo bude vývoj epidemie kontrolovat a podle toho případně časovou osu upraví. Provozovnám dá také manuál s hygienickými podmínkami pro jejich konkrétní činnost.