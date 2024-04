Zemětřesení ve volejbalové Dukle: italský kouč a hromadné odchody

Libereckým volejbalistům se po solidní základní části závěrečná fáze uplynulé sezony výsledkově vůbec nepovedla. V Českém poháru se nedostali do Final Four, ve čtvrtfinále extraligy vyhořeli 0:3 na zápasy s Příbramí a vedení klubu proto zareagovalo zásadními změnami.

Tou hlavní je, že poprvé ve více než tři čtvrtě století dlouhé historii armádního celku povede muže Dukly zahraniční trenér. Martina Démara střídá 45letý italský kouč Alessandro Lodi.

„Slibujeme si od něj velkou profesionalitu, která by s ním měla do klubu vstoupit. Trénoval různě po světě, kde sbíral zkušenosti, a typově se mi líbí k mančaftu, který chceme sestavit na příští rok,“ uvedl sportovní ředitel VK Dukla Jakub Veselý.

„Zkušení a kvalitní čeští trenéři už mají v současné době svá angažmá a my jsme chtěli týmu dodat novou krev, nový impulz. Možná je to risk, ale v budoucnu chceme pracovat hlavně s mladými českými hráči, pro které bude trenér z ciziny něčím novým,“ vysvětlil Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu. „Asistentem zůstává trenérský rutinér Vladan Merta a domluvili jsme se se zkušeným nahrávačem Lukášem Ticháčkem, že bude kromě hráčské role zastávat i pozici druhého, hrajícího asistenta,“ přiblížil Šimoníček.

Snaha zlínského Daniela Římala prorazit liberecké bloky.

„Muži skončili v sezoně za našimi očekáváními, mančaft měl potenciál hrát o medaile, což se bohužel nenaplnilo, proto máme v kádru vícero změn,“ podotkl Veselý.

V Dukle končí sedm hráčů: Démar, Nivaldo, Johansen, Jemeljanovs, Urueňa, Staněk a Maar. „Novými tvářemi jsou blokař Šábrt, univerzál Toman a smečař Svoboda, věřím, že budou hladoví po úspěchu a pomůžou. O dalších jménech jednáme,“ dodal Veselý.

Po stříbru nečekané odchody

Navzdory velmi povedené sezoně končí v Liberci devět hráček, což nebývá tak obvyklé. „Ženy zaslouží absolutorium, poprvé v naší historii vyhrály pohár, poprvé prošly do finále extraligového play off, škoda jen, že to nevyšlo na double. Z úspěšného kádru nám ale odchází devět hráček, což je špatně, mrzí mě to a do budoucna se musíme zamyslet nad tím, aby se toto nedělo,“ uvedl Šimoníček.

V Liberci uzavírá svoji dlouhou kapitolu hlavní hvězda Nikola Kvapilová, která míří do Prostějova, dále jdou pryč Robinsová-Hardyová, Frankevyčová, Herdová, kapitánka Vyklická, Kateřina Kvapilová, Mellová, Démarová i Dvořáková.

Zklamaná liberecká volejbalistka Lucie Kolářová po prohraném finále extraligy

Co stojí za tak masivním odchodem opor po úspěšné sezoně? „Důvodů je víc, po hráčkách z úspěšného týmu je velká poptávka. Navíc některé mají své ambice a sny a rozhodnutí odejít možná udělaly předčasně. Trh je živý v lednu, kdy se nemohlo vědět, že vyhrají pohár a skončí v lize druhé. U některých mi to smysl dává, u některých ne,“ míní Veselý, jenž nechtěl okomentovat spekulace o možných neshodách určitých hráček s realizačním týmem.

„Trenér Libor Gálík u týmu zůstává, výsledky byly výborné a nemáme důvod to měnit. Novými posilami jsou blokařka Körmendyová a smečařka Pavlíková z KP Brno, o dalších se jedná,“ řekl Veselý.