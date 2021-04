Festival filmových novinek na iDNES Premium. Meky či Poslední aristokratka

České filmy to mají v poslední době těžké. Zejména ty, které měly mít premiéru v minulém roce v kinech. Některé to stihly v těch několika málo měsících, kdy byla kina otevřená, jiné musely kinosály vynechat a zamířily na placené video služby.



Skvělé dokumenty, které jste možná neviděli

Česká dokumentární tvorba má za sebou mimořádně vydařený rok, jehož reprezentativní vzorek nabídne i velikonoční festival.

Z filmu Afrikou na pionýru

Film Afrikou na pionýru, cestopisné roadmovie o partě nadšenců, kteří se rozhodli podniknout dobrodružnou cestu v Africe na typicky českém dopravním prostředku, měl jít do kin, ale nakonec skončil na placených službách. A byla by škoda, kdyby zapadl. „Podobá se sérii výprav žlutých trabantů - až na tři výjimky. Je pohodovější, kameramansky zdatnější a záběry z nemocnice drsně ohlásí konec legrace,“ napsala o filmu kritička Mirka Spáčilová.

Kina ještě stihl dokument Můj otec Kratochvíl, dvojportrét slavného fotografa i jeho syna, nebo skvělý film Meky o slavném zpěvákovi Miro Žbirkovi od Šimona Šafránka. Sérii dokumentů v rámci nabídky uzavírá příběh první Češky, která zdolala obávanou horu K2 vlastní cestou.

Komedie, romantika, drama, ale i pohádka

Hynek Čermák, kterého možná znáte z Dejvického divadla a určitě také jako televizního Rapla, rozhodně nelení a v poslední době si zahrál hned ve dvou filmech, ze kterých se staly hity. A oba přinášíme v rámci našeho festivalu. Za roli v Národní třídě byl dokonce nominován na Českého lva. V komedii Poslední aristokratka si zase pro změnu zkusil místo role hrubiána polohu šlechtice. „Komedie, která je předurčena stát se trvalkou televizních Vánoc,“ věštila v recenzi filmu Mirka Spáčilová.

Z příprav snímku Národní třída

Pokud budete mít chuť na romantickou komedii, zkusit můžete Casting na lásku, kde hrají Lukáš Langmajer, Václav Vydra a Tereze Němcová-Petrášková. V něm neúspěšná herečka ztrácí divadelní kariéru i záletného manžela, ale místo slziček zvolí boj, zahájí totiž masový konkurz na nového partnera – muže snů, jenž by jejímu nevěrníkovi vytřel zrak. U romantiky zůstaneme ve filmu Šťastný nový rok s Táňou Pauhofovou, která má být taková variance na Sex ve městě. Jenom na horách.



Co mají čeští diváci rádi? Komedie a detektivky. Právě tyhle dva žánry kombinuje Případ mrtvého nebožtíka s Davidem Novotným a Hanou Vagnerovou, který si dělá legraci ze všech klišé typických detektivních příběhů při řešení jedné vraždy.

Nakonec jsme nezapomněli ani na děti a v nabídce je i jedna nová česká pohádka. Hodinářův učeň se skvělým Viktorem Preissem v roli záporáka přináší výpravný příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana.

Doufáme, že si vyberete. Hezké Velikonoce!