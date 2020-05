Afrikou na Pionýru. Jak se studentský sen změnil v bláznivou jízdu

Příběhy by měly být vyprávěny od začátku do konce, ale musíme udělat výjimku a začneme odzadu. Na konci března mělo být do českých kin uvedeno celovečerní road movie ve stylu žlutých Trabantů s názvem Afrikou na Pionýru. Dobrodruh Marek Slobodník dal do kupy partu šílenců a na starých Jawách Pionýr se vydali přes celou Afriku. Na svět ale v březnu udeřila zdravotní kalamita, kina byla až do odvolání zavřena a premiéra se zdála v nedohlednu.