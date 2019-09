RECENZE: Z Mostu! na Národní třídu. Hospodského rváče zrazuje monolog

O Vandamovi, jenž nosí přezdívku podle herce akčních filmů Jeana-Clauda Van Damma, se v jeho pivní komunitě traduje, že právě on dal 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě první ránu, která odstartovala společenskou změnu.

Ovšem jednak má dotyčný mýtus zásadní trhlinu, kterou film odhalí až příliš brzy, jednak v sídlištní hospodě Severce, dvojčeti výčepu ze seriálu Most!, panuje z nových poměrů spíše trpká deziluze.

Svým způsobem tak Národní třída zosobňuje zdravě polemický příspěvek k třicátému výročí „studené války, teplé revoluce“, jak název sametového převratu poplete hrdinův oddaný parťák čili Jan Cina, dojemný zábavný blíženec Otíka z Vesničky mé střediskové.

Zato s Otíkovým patronem Pávkem už nemá Čermákův ranař společného nic. Spadá totiž do moderní linie antihrdinů od Mostu! po krimi Úhoři mají nabito, kteří si mužnost dokazují způsobem, jenž nebudí zrovna sympatie.

Navíc Vandamovi sice pomáhá humor, avšak zrazují ho literární pozůstatky předlohy, tvořené vesměs hrdinovým monologem.

„Valej do tebe, že máš bejt šťastnej. Valej do tebe, že si toho máš vážit. Valej do tebe, že jim máš dát při volbách hlas. Valej do tebe, že to s tebou myslej dobře.“ Takové i jiné, lyričtější úryvky tvoří recitační rámec milostné balady zakotvené mezi lesem a paneláky, jako by tvůrci nevěřili, že Čermák umí charakter svalovce pomáhajícího zadlužené majitelce hospody vystihnout i bez berliček vypravěčského hlasu.

Druhou slabinu představuje odstředivá jalová satira s natolik obehranými prvky, jaké zosobňují nemilosrdní developeři, proradní politici či zbohatličtí snobové. Což zamrzí, protože tam, kde se film drží Vandamových důvěrných rituálů, vykazuje režijní rukopis, náladu, vtip i napětí.

Národní třída Režie Štěpán Altrichter. předloha Jaroslav Rudiš, hrají Hynek Čermák, Jan Cina, , Kateřina Janečková, Václav Neužil Hodnocení­: 55 %

Zašlé bytové i hospodské retro je přesné do posledního detailu sepraných záclon stejně jako výmluvný pohled servírky na silácké filozofování kumpánů u půllitrů. Noční hon na kance půvabně zrcadlí rádoby chlapské souručenství, věrně účinkuje i romance s nejistotou předehry a hořkostí dohry. Rovněž odhalení bolestných bodů Vandamovy paměti má svou tichou sílu.

Vůbec nejčistší okamžiky, které snímek posouvají nad průměr, přináší tandem Čermáka a Ciny coby učitele a žáka, ať baví vtipnými řidičskými etudami, nebo se řítí do střetu se zákonem. Což ovšem nemůže ústředního bojovníka odradit.

Ne náhodou vyznává heslo Inter arma silent leges, tedy Ve válce zákony mlčí, a sám coby znalec památných bitev vede vlastní nepřetržitou válku. Morálně vzato je Vandam pochybný, nicméně filmový hrdina nemusí být anděl. Měl by jen divákům umožnit, aby si k němu našli cestu sami, bez stylizovaných nápověd vnitřních monologů – a to by se musela kniha přepsat razantněji.