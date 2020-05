Za únik příběhu Last of Us 2 nemůže mstivý zaměstnanec, ale hackeři

Prozrazení příběhu chystaného akčního hitu The Last of Us bylo pro jeho autory obrovskou ranou (psali jsme tady). Nejde ani tak o to, že si nedočkaví fanoušci sami sobě zkazí zážitek, daleko horší je, že podle všeho hodně kontroverzní scény byly prozrazeny bez odpovídajícího kontextu. Najdou se dokonce i tací, kteří autory obviňují z politické propagandy a ruší předobjednávky.

Od samého začátku se spekulovalo, že je za únik zodpovědný nějaký naštvaný zaměstnanec studia, který nevydržel dlouhou sérii přesčasů (tzv. crunch, viz náš článek) a touto formou se rozhodl společnosti pomstít. Situace je ovšem daleko jednodušší – za daný únik totiž zřejmě může skupina hackerů.

For those of you interested in TLOU2 leaks and how it happened, here's your rundown



I have no idea how many tweets this will be so buckle up — PixelButts (@PixelButts) May 3, 2020

Uživatel PixelButts na Twitteru zveřejnil informace o tom, jak se jim podařilo nabourat na servery, kde byla citlivá data uložena. Zveřejnění příběhu nebylo účelem tohoto útoku, všichni zúčastnění jsou prý velcí fanoušci studia Naughty Dog a k jejich práci chovají absolutní respekt.

Ať už však byla motivace jakákoliv, data na veřejnost stejně utekla. Zástupci vydavatelství Sony prý již pachatele identifikovali a lze předpokládat, že postih bude v tomto případě obzvláště přísný.

The Last of Us 2 vyjde 19. června jako exkluzivita na PS4.