The Last of Us 2 trhá prodejní rekordy, na Blízkém východě je zakázaný

Server Gameindustry.biz sice sleduje jen fyzické prodeje ve Velké Británii, pro relativní poměřování jsou ovšem tato čísla dostatečně vypovídající. The Last of Us 2 sesadilo z trůnu dosud nejrychleji prodávanou exkluzivitu, předchozí hru studia Naughty Dog Uncharted 4, prodeje oproti prvnímu dílu jsou pak za první víkend dokonce větší o 76 %. Tato skvělá čísla potvrzuje ostatně i oficiální české a slovenské zastoupení Sony.

Rozdíl mezi hodnocením kritiků a samotných hráčů je zatím propastný.

The Last of Us 2 přitom nepůsobí jako vykalkulovaná sázka na komerční jistotu, díky svému kontroverznímu obsahu mnoho lidí pořádně štve, jak dokládá například silný review bombing tohoto titulu na agregátoru hodnocení Metacritic (viz náš článek). Kvůli násilnému obsahu si hru mohou koupit pouze lidé starší osmnácti let, v některých státech je pak dokonce zakázaná. Ne ale kvůli tomu, že se v ní explicitně vraždí lidé i zvířata, ale proto, že hlavní postavy mají homosexuální orientaci.

Hráči ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů tak aktuální hit nenajdou ani ve fyzických, ani v digitálních obchodech. Pokud si ji obstarají jinde, hrozí jim teoreticky i fyzické tresty.