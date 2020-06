Vychází fantastické The Last of Us, na Metacriticu čelí review bombingu

Pokud máte rádi lineární hry se silným příběhem, jen těžko byste hledali nějakou lepší než The Last of Us 2. Ve více než dvacetileté historii Bonuswebu jsme „stovku“ udělili jen hrstce her, novinka od studia Naughty Dog si jej však bezesporu zaslouží (viz naše recenze). Ostatně jiná než absolutní hodnocení jsou celosvětově spíše v menšině.

Docela vám závidíme, že vás to teprve čeká.

Hra oficiálně vychází dnes a mnoho hráčů tak jistě čeká skvělý víkend. Jenže v souvislosti s vydáním se také otevřela možnost psát uživatelské recenze na Metacriticu, a tak se zase jednou můžeme pokochat smutnou ukázkou internetové žumpy.

Celkem už hru, kterou i na nejlehčí obtížnost zabere dohrát minimálně 20 hodin, hodnotilo více než 4300 lidí a udělili jí souhrnné hodnocení 3.4 bodu z deseti. Co se jim nelíbí? Především příběh, který prý nerespektuje odkaz prvního dílu, nudná hratelnost a samozřejmě údajná přítomnost LGBTQ propagandy. Bohužel, drtivá většina recenzujících se omezuje na jedovaté plivání, jestli je někdy mezi těmi moudry i nějaký validní argument, tak se mi ho objevit nepodařilo.

Tady pán se obětoval a dohrál hru na jeden zátah. Muselo to být utrpení, protože se mu vůbec nelíbila.

Jelikož jsem na rozdíl od většiny diskutujících už prošel od začátku do konce, můžu vás ubezpečit, že všechny výše uvedené kritiky jsou nesmyslné. Ventilovanou frustraci si vysvětluji jen tím, že se Naughty Dog nevydali bezpečnou cestou „více toho samého“, ale pohráli si s možnostmi interaktivního média zcela unikátním způsobem.

Nesmíme však zapomenout na to, že na každou negativní recenzi na Metacriticu padá minimálně několik stovek lidí, kteří teď hru skutečně hrají.

Ne, neříkáme, že jde o dokonalé dílo, které se musí líbit všem a milerádi si s vámi v diskusi popovídáme (bez spoilerů, prosím). Nejprve si ji ale musíte zahrát a udělat si vlastní názor, nikoliv jen opakovat nesmysly založené na několika z kontextu vytržených scén, které před vydáním unikly na internet.