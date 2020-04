Na internet unikly detaily příběhu The Last of Us 2

Podle původních plánů jsme už měli mít The Last of Us 2 touto dobou dohraný, první oznámené datum vydání totiž bylo 21. února (viz náš článek). Jenže v Sony se rozhodli pro odklad na neurčito, a tak se stalo to, co se u podobně ostře sledovaných titulů občas stává – na internet unikly zásadní detaily příběhu.

Právě příběh je po zkušenostech s prvním dílem tím největším trumfem, na který studio Naughty Dog v The Last of Us 2 spoléhá. Jeho prozrazení je tedy pro vývojáře krutou ranou. Musejí jen doufat, že herní veřejnost je natolik uvědomělá, že tento materiál bude jednoduše ignorovat.

Je celkem jedno, jestli za únik může zhrzený zaměstnanec, nešťastná náhoda, krádež, chyba v zabezpečení nebo jakýkoliv z možných důvodů. Detaily příběhu jsou prostě venku, a kdo si nechce zkazit zážitek, bude se v následujících měsících bát podívat do diskusí.