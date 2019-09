Očekávaný The Last of Us 2 vyjde v únoru, Modern Warfare předvedla kampaň

Poslední díl pořadu State of Play, kterým Sony napodobuje mnohem lepší streamy od Nintenda, se od těch předcházejících výrazně nelišil. V první řadě slouží jako prostředek prezentace zajímavých titulů, které by v konkurenci marketingově protěžovanější produkce snadno zapadly.

Úvod patřil traileru na hru Humanity, která na první pohled působí jako logický rychlík kombinující prvky Lemmings a Tetrisu. Hrát jí budete moci i ve virtuální realitě. Slabé povahy varujeme, ukázku doprovází příšerná hudba.

VR podpory se na PlayStationu dočká také detektivní klasika L.A. Noire od Rockstaru. Samostatná hra s názvem L.A. Noire: VR Case Files je k dostání už dnes.

V ukázce můžeme vidět všechny složky hry: výslech, pátrání, honičky v autech i přestřelky. Nevypadá to zle, stáří hry je už ale přece jen znát. Je dobrou zprávou, že Sony virtuální realitu nadále podporuje a v krátkém šotu připomněla mimo jiné nadcházející projekty jako After the Fall anebo Stardust Odyssey.



Fanoušky kultovní japonské bizarnosti Katamari Damacy potěšil trailer na novinku Wattam. Veselou hru plnou barev, hudby a bláznivých postav si budete moci vychutnat sami i s kamarádem. Hra vyjde ještě letos v prosinci pod hlavičkou vydavatelství Annapurna, které samo o sobě dosud platí za záruku dobré kvality.



Oznámení se dočkala novinka se svérázným názvem Arise: A Simple Story. V ní hrajete za umírající postavu, která před smrtí prožívá celý svůj život. Zasazení do fantasy pravěku působí přinejmenším zajímavě. Bude Arise prvoplánová hra na emoce, nebo prvotřídní umělecký zážitek? Podle traileru zatím nevíme.



Fanoušci nezávislé hry Oxenfree mohou slavit blížící se vydání novinky Afterparty. V roli dvou hlavních postav se pokusíte uniknout Satanovi z pekla, které tvůrci pojali poněkud alternativně. O pařby tam rozhodně není nouze. Hra s důrazem na kvalitní dialogy, humor a především příběh vyjde již 29. října.



Sony dále připomněla blížící se vydání remasteru klasiky MediEvil. Demo můžete stahovat již dnes, celou hru pak 25. října. Představena byla i limitovaná edice konzole Playstation 4 Pro v bundlu s nadcházející novinkou Death Stranding.



Obývákové stratégy potěšila upoutávka na konzolový port šesté Civilizace, který vyjde již 22. listopadu. Verze pro Nintendo Switch se dočkala jednoznačně pozitivních ohlasů, optimismus je tedy na místě.

Zklamáním bylo předvedení říjnových her „zdarma“ pro PS Plus. Remasterovaná The Last of Us je sice klasika jako hrom, ale drtivá většina potenciálních zájemců si ji už stejně stihla zahrát (navíc dnes stojí jen pár korun). A za baseball MLB: The Show 19 Sony v Čechách taky příliš bodů nezíská.



Prvním ze dvou „velkých“ trailerů byla upoutávka na nadcházející Call of Duty: Modern Warfare, které vychází již za měsíc. Moderní zasazení a válečné drama vypadá nadmíru slibně, celkový dojem z traileru však trochu kazí poněkud umělé tváře postav. Takový Kevin Spacey v Advanced Warfare vypadal lépe.

Závěrečnou bombou byl dopředu avizovaný trailer na očekávanou exkluzivitu The Last of Us: Part II. Pokud si s námi tvůrci nehrají, tak to vypadá, že hlavní hrdinka Ellie bude nucena sledovat zavraždění své přítelkyně a následně se vydá na krvavou cestu za pomstou.

Sběratelská edice

V traileru nechybí postavy z jedničky Tommy a Joel. Hra rozhodně nebude šetřit brutalitou a v ukázkách vidíme mučení nahého člověka, i děsivé útoky lidských i zmutovaných nepřátel. Tady není co řešit, na kvality hry od Naughty Dog si můžete klidně vsadit.

The Last of Us: Part II vyjde 21. února.



Kromě poslední zmíněné hry State of Play ani tentokrát příliš neoslnil a absence oznámení nové hry s Batmanem od WB Montreal pak byla vyloženě zklamáním. Na druhou stranu, na nový trailer na The Last of Us: Part II jsme čekali více než rok.