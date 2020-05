Podívejte se na 20 minut nových záběrů z The Last of Us 2

Do vydání netrpělivě očekávaného The Last of Us 2 zbývají ještě tři týdny a fanoušci teď raději při spatření jména hry na internetu okamžitě uhýbají pohledem. Únik zásadních dějových zvratů (psali jsme tady) totiž hrozí zkazit zážitek, na který čekáme dlouhých sedm let. Pokud byste se přeci jen o hře chtěli něco dozvědět, aniž byste se museli bát spoilerů, podívejte se na záznam středečního pořadu State of Play.

Ředitel studia Naughty Dog Neil Druckmann během dvaceti minut představil všechny klíčové vlastnosti hry, čas se našel dokonce i na 8 minut nepřerušovaných záběrů z jedné z prostředních pasáží.

The Last of Us 2 je v podstatě to samé jako předešlý díl, vylepšení jsou spíše dílčí. Což je samozřejmě skvělá zpráva. Ellie se od minula naučila pořádně skákat a houpat na laně, díky čemuž lze prozkoumat daleko větší číst území.

Lidští nepřátelé si na pomoc přivedli vycvičené psy, před kterými se určitě neschováte, ti nakažení se zase vyvinuli do nové formy. Kromě jízdy na koni se budeme pohybovat i na loďce, spousty pozornosti se dostalo i vylepšováním zbraní, na kterých je každá změna hned vidět.

The Last of Us 2 vychází v pátek 19. června, naši recenzi očekávejte s týdenním předstihem.