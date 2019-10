Ve spirále nenávisti. V The Last of Us Part II budeme bojovat o holý život

The Last of Us: Part II má rozhodně co dokazovat. První díl nejenže platí za jednu z nejlepších her minulé generace, v Naughty Dog navíc dokázali získané zkušenosti nad očekávání zúročit ve strhující dobrodružné akci Uncharted 4, která podle některých hlasů The Last of Us ještě překonává. Po dlouhých letech je čekání na vymodlené pokračování u konce.

Děj hry se odehrává pět let po událostech jedničky. Hlavní hrdinové Ellie a Joel žijí v Jacksonu ve státě Wyoming. Od doby vypuknutí smrtící nákazy, která zdecimovala lidstvo, uplynulo pětadvacet let a civilizace se skládá ze skupinek přeživších, kteří se pokoušejí v novém světě přežít. Zatímco hlavními tématy jedničky byla rodina, starost o bližního a láska, dvojka se točí kolem nenávisti a koloběhu pomsty. Ellie v úvodu zažije blíže nespecifikované trauma (lze si ho snadno domyslet, ale může to být chyták) a přes varování přátel se rozhodne vydat na cestu krvavé odplaty.

Tvůrci prezentovali dvě vybrané pasáže. První se odehrávala v Jacksonu den po tanečním večírku z loňského traileru. Ellie a její přítelkyně Dina se na koních vydávají zasněženou krajinou na obhlídku po okolí. Druhá, o něco akčnější část dema byla, zasazena do Seattlu ovládaného skupinou složenou z místních přeživších, kteří střílí všechny vetřelce na potkání.



Hlavní hrdinkou The Last of Us Part II je tentokrát Ellie, ačkoliv tvůrci potvrzují, že vás opět bude ve hře většinou doprovázet druhá postava. Podle všeho má být ještě užitečnější než ve všech dosavadních hrách od Naughty Dog.

Speciální tlačítko je vyhrazeno pro uhnutí, které využijete při bojích na blízko. Novinkou je tlačítko pro skok, které překvapivě chybělo v jedničce. Ellie se umí také prosmýknout úzkými průrvami, což využijete především v interiérech. Obecně je mnohem mrštnější než Joel, což oceníte během zběsilých honiček.

Jednotlivé budovy mají více podlaží, mnohdy lze vylézt i na střechy, což vám poskytne taktickou výhodu nad nic netušící hlídkou. Novinkou je také plazení, které vám umožní schovat se před protivníky například ve vysoké trávě nebo pod vraky aut.

Jenže tady přichází háček, kterým se Part II bude odlišovat od konkurence. Nepřátelé zde mají být mnohem chytřejší a vnímavější, než jak jsme ve hrách zvyklí. Pokud se například budete plazit v trávě, nedaleko stojící protivník si toho pořád může všimnout.

Ve hře jste často v pozici lovné zvěře a nepřátelé spolu komunikují, koordinovaně pročesávají okolí, snaží se vám nadběhnout a zahnat vás do pasti. Co víc, mají vlastní identitu, a pokud kupříkladu zabijete ženu, můžete slyšet vyděšeného manžela křičícího její jméno. Jak již bylo řečeno, hra se zaměřuje na koloběh pomsty a nerozlišuje mezi hrdinou a padouchem.

Smrtící novinku v The Last of Us představují i psi, kteří vám ještě více znepříjemní život. Neomylně zavětří vaši stopu a dovedou nepřátele přímo k vám, ať jste sebelépe schovaní. Váš pach můžete vidět v „detektivním“ neboli „zaklínačském“ módu, který vám dovolí také přesněji identifikovat pozice nepřátel. Tipli bychom si, že podobně jako v jedničce bude tato pomůcka při těžší obtížnosti vypnutá. Mimochodem milovníci psů mohou být v klidu. Tvůrčí tým se nechal slyšet, že hru půjde dohrát bez toho, aniž byste jediného hafana zabili. Go Naughty Dog!

Samozřejmostí je i návrat zmutovaných nepřátel, mezi kterými nebudou chybět i nové varianty. Ty budou stejně tak smrtící jako děsivé. Crafting z nasbíraných surovin bude fungovat podobně jako v jedničce, tentokrát však tvůrci do hry zakomponovali lehký RPG systém se stromy dovedností, do nichž budete moci investovat zkušenostní body.

The Last of Us: Part II má být nejambicióznější a nejrozsáhlejší hra, kterou kdy v Naughty Dog vytvořili. Nepotvrdily se obavy, že studio pojme hru jako open world. Ano, Part II údajně nabídne ohromně rozlehlé pasáže ekvivalentní tomu, co jsme viděli v Uncharted: The Lost Legacy nebo madagaskarské úrovni v Uncharted 4.

Tvůrci však tvrdí, že podobná místa se budou střídat s intenzivními momenty a o zdravou klaustrofobii a skripty by ve hře tak neměla být nouze. O nádherné grafice a mimořádně kvalitním prostorovém zvuku se nemá cenu příliš rozepisovat. Dosavadní práce studia a prezentované záběry mluví za vše.



Kritických hlasů v souvislosti s TLOU: Part II zatím příliš mnoho nezaznívá. Snad studio prolomí svojí obsesi s posouváním beden a prkýnek a nabídne poněkud pestřejší nebojovou interakci. Pár zkratkovitých animací z prezentovaných částí dema vám stále ještě připomenou, že hrajete videohru. Bylo potvrzeno, že TLOU 2 nebude při vydání obsahovat multiplayer, ačkoliv studio má v tomto ohledu velké plány a po vydání hry na režimu více hráčů hodlají dále pracovat. Více si o hře můžete přečíst v našem loňském preview.

The Last of Us Part II vyjde 21. února 2020.