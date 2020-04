The Last of Us 2 se odkládá na neurčito

Kdyby šlo vše podle původních plánů, mohli jsme mít The Last of Us 2 (naše preview) dávno dohrané. Hra měla vyjít už na konci února, pak však přišla zpráva, že studio Naughty Dog nestíhá a launch byl posunut na 29. května. Bohužel ani to už není pravda.

Jak už jsme si v posledních týdnech zvykli, na vině dalšího odkladu je koronavirus. Zatímco vývojáři mohou pracovat z domovů a hra už je prakticky hotová, výroba a logistika jsou v dnešní době těžce omezeny.

Podle vývojářů by tak nebylo možné zajistit, aby se ke všem zákazníkům hra dostala ve stejný okamžik, a tak se raději rozhodli její vydání posunout.

Odklad je v tuto chvíli nastaven na neurčito, jakmile se situace zlepší, dozvíme se více. Je samozřejmě i v zájmu vývojářů vydat hru co nejdříve. Doufejme, že se bavíme maximálně o dvou, třech měsících navíc.



U méně ambiciózního titulu by šlo zřejmě uvažovat o vydání alespoň elektronické verze, v tomto případě by to však bylo nešťastné. Krabičkový prodej sice neustále klesá, ovšem stále představuje významný podíl ze zisků, rozdělit marketing do delšího časového období pak nedává moc smysl. O tom, že by byl internet okamžitě plný spoilerů, ani nemluvě.