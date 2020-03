Vyzkoušeli jsme Wasteland 3, fanoušci prvních Falloutů by měli také

Dostali jsme jedinečnou možnost vyzkoušet si prvních několik hodin očekávaného RPG Wasteland 3 na vlastní ruce, což jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. Druhý díl z roku 2014 měl sice k dokonalosti daleko, jeho „režisér“ Brian Fargo však svému konceptu stále věří.

Rozhodně nečekejte revoluci, oproti dvojce tu jsou sice výrazné změny, ale RPG jádro stále nese jasné rysy původního originálu z roku 88. A to včetně zastaralých mechanismů, jako je třeba připisování zkušenosti tomu, kdo skolí protivníka poslední ranou. Na první pohled však nejvíce připomíná první dva díly kultovního Fallouta To by mohlo leckoho svést k úvaze, že Wasteland je jen laciná vykrádačka, ale opak je pravdou. Pohled do historie ukazuje, že jestli se někdo někým inspiroval, byl to Fallout Wastelandem, nikoli naopak.

Tak jako předešlé díly série se i děj třetího dílu točí kolem zarputilých arizonských rangerů, kteří se v postapokalyptickém světě snaží za každou cenu pomáhat všem potřebným. Tentokrát se vydali do mrazivého Colorada, kde místnímu samovládci, který si říká Patriarcha, výměnou za zásoby pomáhají v boji s nebezpečnými nepřáteli.





Intro hráče vrhne rovnou do boje, který je velmi podobný právě Falloutům 1 a 2 či hrám jako XCOM a Mutant Year Zero. Hned v úvodu se veteráni seznámí s několika málo změnami v systému soubojů. Možnost během tahu přepínat mezi členy skupiny a provádět akce v libovolném pořadí významně zpříjemňuje život, jen tato jediná věc činí taktickou část trojky mnohem zábavnější, než tomu bylo minule. Další inovací je přenesení až dvou nespotřebovaných akcí do dalšího kola. Mikrospínače v mé myši potěšilo i spojení inventářů všech postav do jediného, což značně šetří počet potřebných kliknutí.

V jádru je Wasteland od samého počátku více RPG než strategie, a tak disponuje širokým spektrem různých schopností, vlastností a dovedností, které lze u svých bojovníků rozvíjet přímo během boje. Zkušenost se tentokrát uděluje okamžitě, klidně se tak může stát, že v momentě, kdy už to s ním vypadalo bledě, ranger zastřelí prasokrysu a je zas zdravý jako rybička, do dalšího tahu pak ještě získá nové dovednosti a naučí se lépe mířit. Pravda, je to „trochu“ nerealistické, ale o to více uspokojivé.

Co mě oproti dvojce obzvlášť potěšilo, je, že odpadla otravná nutnost neustále rádiem podávat hlášení. Sbírání kořisti zas usnadňuje zvýraznění všeho (neskrytého) s čím lze interagovat stisknutím klávesy Shift. Dialogy jsou namluveny všechny, rozhovory byly navíc u některých postav doplněny pohledem první osoby s detailní animací.

Příběh volně navazuje na předchozí díly, ale obejdete se i bez jejich znalosti. Pokud lze soudit podle prvních pár hodin, originalitou příliš nevyniká. Autoři nicméně slibují svět, ve kterém mnoho vašich rozhodnutí, zejména těch dialogových, ponese dalekosáhlé následky. V ukázce jsem si třeba vyzkoušel, že záchrana jedné postavy vede ke smrti druhé a naopak. Jak moc různorodého vyústění děje lze dosáhnout, se dá ovšem zatím jen těžko odhadovat, hra totiž slibuje být velice rozsáhlá. Je však známo, že vývojáři často inteligenci svých světů trochu přeceňují.

V rámci dialogů se opět odvíjí i obchodování, kde mi nové rozhraní připadalo poněkud neohrabané, zejména chyběla (nebo byla dobře skryta) možnost filtrovat předměty podle jejich typu.

Dalším herním mechanizmem, který silně odkazuje na první dva Fallouty, a který je zároveň původním prvkem z prastarého prvního dílu, je pohyb po mapě herního světa. Tuto část hry ovšem v ukázce nebylo možno vyzkoušet, takže není jasné, jestli a případně jak moc se změnila. Pravděpodobně zde sehrají významnou roli avizovaná vozidla, která půjde různě vylepšovat, a v nějaké míře se zapojí i do soubojů, možná však jen jako stacionární platforma pro děla. Podle všeho budou plnit také funkci rozšířeného inventáře.

Jisté je, že budeme potřebovat specialistu, který se nám o vozidlo bude na základně starat. Správa základny nebude zřejmě moc komplexní ale mělo by být možné ji postupně vylepšovat. Velký význam zde má sehrát vzájemné působení různých frakcí, ze kterých se personál bude rekrutovat, a vaší pověsti u nich. Osazenstvo základny má být rovněž stěžejním zdrojem questů.

Vývojáři opět využili engine Unity, grafika hry tedy od šest let starého předchůdce příliš velkou evolucí neprošla, zachovala si však svou členitost i atmosféru se smyslem pro detail.

Celkově se třetí Wasteland ve srovnání s předchůdcem jeví být o něco chudším na informace, díky namluveným dialogům hráč už nemusí tolik číst, kontextové informace se objevují přímo nad objekty, a tak hra působí dojmem, že více odsýpá.

Bohužel mi přišlo, že zestručnění bylo částečně na úkor dříve všudypřítomného humoru. Naštěstí nezmizel úplně, do party jde přijmout třeba kocoura s kloboukem a zálibou v cigaretách. Ten v boji jen klidně sedí a lhostejně se dívá, jak vás na cucky trhá brokovnice.

Vzhledem k tomu, jak krátká ukázka byla, a že v ní nebyly vidět všechny herní mechanizmy, nelze bezpečně odhadnout, jaký bude konečný výsledek. Zatím to však vypadá na důstojného nástupce prvních dvou dílů, s obstojnou hratelností, hádankami a ctěnou tradicí. Staromilce, kterým se stýská po prvních dvou dílech Falloutu, ale určitě neurazí.

Wasteland 3 vychází již 19. května na PC, PlayStation 4 a Xbox One.