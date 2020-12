The Last of Us 2 ovládlo herní Oscary. Dead Space se dočká nástupce

Game Awards 2020 Hra roku Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II Nejlepší herní režie Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life Alyx

The Last of Us Part II Nejlepší příběh 13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II Nejlepší výprava Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II Nejlepší hudba Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II Nejlepší zvuk Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II Nejlepší akční hra Doom Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4 Nejlepší akční adventura Assassin’s Creed Valhalla

Ghosts of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II Nejlepší RPG Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon Nejlepší bojovka Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Nejlepší rodinná hra Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King Nejlepší strategie/simulace Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad Nejlepší sportovní nebo závodní hra Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Nejlepší multiplayer Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant Nejlepší herecký výkon Ashley Johnsonová – Ellie, The Last of Us Part II

Laura Baileyová – Abby, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji – Jin, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham – Hades, Hades

Nadji Jeter – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Nejpůsobivější hra se sociálním dopadem If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through Darkest of Times Nejlepší hra jako služba Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

No Man’s Sky Nejlepší nezávislá hra Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer Nejlepší debut nezávislé hry Carrion

Mortal Shell

Raji: An Acient Epic

Roki

Phasmophobia Nejlepší mobilní hra Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Cafe Mix Nejlepší komunitní podpora Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant Nejlepší hra pro virtuální realitu (VR/AR) Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners Cena za inovaci v přístupnosti Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion Nejočekávanější hra (hlasování hráčů) Elden Ring

Halo Infinite

Horizon Forbidden West

God of War (ohlášené pokračování)

Resident Evil Village

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohlášené pokračování) Nejlepší hra podle hlasování hráčů Doom Eternal

Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Hades

