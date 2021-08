Vybrali jsme ta nejzajímavější oznámení letošního Gamescomu

Stejně jako vloni se největší evropská herní událost roku musela kvůli pandemii koronaviru odehrát pouze virtuálně. Její zahajovací „večírek“ si vzal na starosti Geoff Keighley, kterého si asi většina lidí vybaví jako moderátora „herních Oscarů“ Game Awards (viz náš článek).

Pro Gamescom použil stejný formát, tedy chrlení jednoho traileru za druhým s občasnými prostřihy na tvůrce her nebo na reklamy. Show sice chyběla bombastičnost, kterou známe například z E3 konferencí, na druhou stranu byla tak nabitá, že se člověk bál jít se i vyčůrat, aby mu snad něco neuteklo. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotným hrám.

O tom, že se vrátí značka Saints Row, už se nějakou dobu vědělo, nikdo ovšem netušil, v jaké to bude podobě. Akční trailer sice neukázal ze hry ani záběr, i tak už je ovšem jasné, že co se týče celkového vyznění, vše zůstává při starém. Tento bláznivý malý bráška známější série Grand Theft Auto bude i tentokrát sázet na úmyslně přehnanou akci a nadsázku. Volition ovšem slibují, že humor by měl být tentokrát trochu dospělejší, což kvitujeme s povděkem. Mlácení lidí dildem po hlavě už jsme si užili dost. Na výsledek si ovšem budeme muset počkat až do příštího roku.

To Call of Duty: Vanguard vyjde ještě letos a musíme přiznat, že vypadá nad očekávání dobře. Na rozdíl od konkurenčního Battlefieldu se tvůrci nevykašlali na příběhovou kampaň pro jednoho hráče a předvedená ukázka z ní vypadala skutečně slibně. Ne, není to nic, co bychom snad v menších obdobách neviděli už stokrát předtím, ale díky produkčním kvalitám a originálnímu zasazení do doby po hlavních událostech druhé světové války hře dává pořádný šmrnc. Vychází 5. listopadu.

Studio Firaxis potvrdilo dlouho spekulovanou novinku ze světa Marvelu, cože by nemělo být nic jiného než „X-COM se superhrdiny“. Název Marvel’s Midnight Suns toho moc neprozrazuje, stejně jako předvedený filmový trailer plný zběsilé akce. Ukázky skutečné hratelnosti bychom se však měli dočkat při podrobnějším představení hry naplánovaném na 1. září. Hra samotná pak vyjde v březnu příštího roku.

Tvůrci klíčové xboxové exkluzivity Halo: Infinite sice žádné zajímavé novinky nepřinesli, ovšem ukázali hezký filmeček a vyvrátili spekulace o dalším odkladu. Fanoušci Master Chiefa si tak ve svých kalendářích mohou zakroužkovat datum 8. prosince, kdy hra vychází. Samozřejmě od prvního dne i jako součást Game Passu.

Konkurenční značka Playstation samozřejmě nemohla zůstat pozadu a tak se připomněla s pokračováním své značky Horizon. Na Forbidden West si ovšem budeme muset počkat o něco déle, a to až do 18. 2. příštího roku. Majitelé PS5 si mohou čekání zpříjemnit u vylepšeného Zero Dawn, který na této konzoli nově běhá v 60 FPS.



Ať si o značce Far Cry myslíte, co chcete, musíte uznat, že pravidelně nabízí ty vůbec nejlepší záporáky ze světa videoher. V Ubisoftu jsou si toho samozřejmě vědomi, a tak předvedený trailer celý věnovali Antónu Castillovi, respektive herci Giancarlu Espositovi, který ho ve hře ztvární. Přerušit jeho megalomanské plány budeme moci od 7. října.

Vrací se i značka Outlast, ovšem ne zrovna v té podobě, jakou bychom si přáli. Z extrémně brutální plížící akce se totiž stává multiplayerová týmovka. Asi to nemusí být úplně špatné, ostatně trailer je poměrně atmosférický, jakožto obrovský fanoušek předchozích dílů ovšem nedokážu zastřít zklamání.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt určitě potěší všechny české fanoušky, odehrává se totiž alespoň z části v Praze. Za kořistí se tak budeme plížit v ulicích Starého města anebo třeba na střeše Rudolfina. Jinak ale půjde o klasický battle royale, který zřejmě nijak nezúročí sílu této známé upírské značky. Datum vydání je zatím ve hvězdách.

Podle původních plánů mělo být ambiciózní MMORPG New World od Amazonu už dávno mezi námi, ale bylo několikrát odloženo. Nyní se můžeme těšit alespoň na otevřenou betu, která proběhne mezi 9. a 12. zářím. Pokud se ukáže, že vše funguje, jak má, hra by měla vstoupit do ostrého provozu 28. září.

Vydání Age of Empires 4 se blíží, a tak tu máme nový trailer, který vlastně nic nového neukazuje, ale připomíná, že tato fanoušky vymodlená hra vychází již 28. října a že bude samozřejmě od prvního dne k dispozici v rámci Game Passu.

Zajímavě vypadá chystaná online hra DokeV, připomínající něco mezi Pokémony a MMORPG. Grafická stylizace je krásná, ovšem navzdory poměrně dlouhému traileru si nejsme tak úplně jistí, co od ní vlastně očekávat.

Na kung-fu mlátičku Sifu se těšíme od prvního oznámení, proto nás velice zarmoutilo její odložení. Nyní jsme kromě nového (a mimochodem skvělého) traileru dostali nové datum vydání – jestli se nic nepokazí, hra vstoupí do obchodů PSN a Epic Store 22. února příštího roku.

Kdo snad čekal na závěr prezentace nějakou pecku, musel odcházet zklamán. Ne tedy snad, že bychom si mysleli, že Death Stranding není dobrá hra, ostatně naše recenze s hodnocením 90 procent mluví za vše, ale osmiminutové video o jejím „režisérském sestřihu“ se k uzavření večera příliš nehodilo. Obzvláště když se ukázalo, že kromě trochu hezčí grafiky a plynulosti je většina vylepšení z kategorie WTF. Závody autíček a triky na motorce jsou asi to poslední, co bychom od této temné postapokalyptické hry chtěli.

Předvedených her bylo samozřejmě mnohem více, celkem to bylo zhruba 40 titulů, ovšem ne každý z nich si zaslouží zmínku. I když šlo o vcelku zábavný večer, pevně doufáme, že příští rok už se Gamescomu budeme moci zúčastnit osobně.