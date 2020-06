Slepý hráč se rozplakal štěstím nad přístupností The Last of Us 2

Steve Saylor je slepý, přesto miluje hraní videoher. Je také jedním z hlavních editorů stránky Can I Play That?, která sdružuje hráče s nejrůznějšími druhy fyzických hendikepů a sdílí informace o tom, jaké hry a s jakým nastavením jsou pro různé formy postižení vhodné.

Díky jeho dlouholetým zkušenostem si ho najímají vývojáři jako nezávislého konzultanta, aby jim jejich hry pomohl udělat co nejvíce bezbariérové. V případě aktuálního hitu The Last of Us 2 (naše recenze) odvedl tak skvělou práci, že jej komunita označuje jakožto tu vůbec nejvíce přístupnou hru všech dob.



I've been reluctant to post this.



I recorded my reaction when I saw the #accessibility settings in #TheLastofUsPartII for the first time thinking it would be a fun video for posterity. I...did not expect this.



This is why we do what we do. 



Thank you @Naughty_Dog. pic.twitter.com/D5Or2B9Tfw