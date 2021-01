The Last of Us 2 je nejoceňovanější hrou historie, překonala i Zaklínače

Na rozdíl od Metacriticu se GameAwards.net (neplést s „herními Oscary“ The Game Awards, kde The Last of Us 2 také vyhrálo) nezabývá hodnoceními v recenzích, ale bere v potaz pouze samotná ocenění o hru roku.

Ty sleduje v médiích napříč celým světem, která splňují jasně srozumitelná kritéria. Ze sledování jsou vyloučeny například všechny jednočlenné projekty (tedy převážně youtubeři), stránky bez vlastní domén či ty zaměřené pouze na jednu platformu. Nad dodržováním pravidel dohlíží komunita, která zároveň doporučuje ke schválení všechny relevantní stránky ze své oblasti. Pro lepší představu Česká republika je zastoupena dokonce osmi samostatnými stránkami (včetně BonusWebu), každá z nich má přitom bez ohledu na čtenost stejnou váhu.



A přitom to podle Metacriticu vypadalo po vydání na pořádný průšvih.

Za loňský rok bylo sledováno zatím 479 vyhodnocených anket o hru roku, The Last of Us Part II (naše recenze) si odneslo celkem 261 cen, tedy více než polovinu z možných. Hře se podařilo překonat dosavadního vítěze Zaklínače 3, který jich měl „jen“ 260. Dlužno podotknout, že to bylo v roce 2015, kdy bylo sledováno o 29 médií méně, vzhledem k tomu, že každý server pro výběr her používal jinou metodiku, byl z mnoha anket vyloučen prosincový hit Cyberpunk 2077. Více než absolutní číslo je tak zajímavé relativní srovnání.

Hra vzbudila při vydání spoustu nenávistných reakcí (viz náš článek), ve skutečnosti se jí daří skvěle. Skoro to vypadá, jako by všichni ti „klávesnicoví bojovníci“ v diskusních fórech ničeho nedosáhli a vlastně ani nikoho nezajímali.