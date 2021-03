Nejsilnější scéna z The Last of Us 2 je založena na skutečném prožitku

Pokračování skvělého The Last of Us loni rozdělilo herní scénu jako máloco předtím. Na jednu stranu jde o vůbec nejoceňovanější videohru v dějinách (viz náš článek), na tu druhou se autoři od spousty fanoušků dočkali hrubých nadávek a dokonce i výhrůžek smrtí (viz náš článek). Příčinou je zhruba pětiminutová scéna, která zcela mění vyznění prvního dílu hry a celý její svět obrací naruby.

V nedávném rozhovoru pro noviny Washington Post její autor Neil Druckmann ze studia Naughty Dog popsal, proč tato pasáž vypadá, tak jak vypadá.

Smrt je ve světě The Last of Us všudypřítomná, přesto se autorům podařilo jejím ztvárněním šokovat.

Asi vám nemusím vysvětlovat, že následující řádky jsou jedním velikým spoilerem a jejich čtení vám může vážně poškodit zážitek z prvního zahrání. Na druhou stranu ale příliš nevěřím, že by se na internetu ještě pohyboval někdo, kdo o „plivnutí do tváře fanoušků“ ještě neslyšel.

Následující text obsahuje zásadní detaily o ději hry The Last of Us Part 2.

Po napínavém útěku před skupinou „zombíků“ se trojice hlavních hrdinů schová s partičkou neznámých lidí v horské chatce. Namísto očekávaného uvolnění atmosféry ovšem nečekaně následuje krvavý masakr, během něhož je jedna z oblíbených postav explicitně umlácena golfovou holí. Jen tak, bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení, bez patetických proslovů a dojemného soundtracku.

Cílem autorů bylo formou šokové terapie ukázat, že na umírání není nic hrdinského, ale je plné bolesti, špíny, pláče a vzteku. A to se jim i díky extrémním technickým a hereckým kvalitám bez debat podařilo. Však také měl Neil Druckmann vše do detailu promyšlené.

Původně počítal s tím, že vrah bodne postavu do zad a tím ji paralyzuje. Jenže nůž je ve hře poměrně běžnou zbraní a drastičnost scény by proto možná nevyzněla, tak jak měla. Autor se tedy raději rozhodl pro použití tupého předmětu, jehož dopady zanechávají „působivější“ zranění. Golfová hůl není sice úplně originální (její použití jakožto vražedného nástroje jsme mohli vidět například už ve filmech Vražda v Greenwich nebo Funny Games), ovšem Druckmann ji vybral proto, že se o jejím devastačním účinku přesvědčil na vlastní kůži.

„Kamarád mě pozval na golfové hřiště. Ukazoval mi, jak se odpaluje. Stál jsem za ním a on mi nápřahem rozbil hlavu. Všude byla krev,“ vzpomněl si slavný vývojář na událost z dětství, která ho mohla stát i život. K zašití bylo potřeba třicet stehů a Druckmann má prý dodnes v lebce prohlubeň. Pořád ale dopadl líp než hrdina jeho hry.

Není to poprvé, co se autor přiznal k inspiraci z vlastního života, úvodní premisu mu vnukla vzpomínka na video, ve kterém rozvášněný dav lynčuje bezbranného člověka.

Ať už se vám ale The Last of Us 2 líbilo, nebo vám z něj bylo na zvracení, další hru od Naughty Dog si nejspíše nenecháte ujít. Toto vývojářské studio totiž patří mezi to vůbec nejlepší, co má značka Playstation k dispozici. Dá se čekávat, že jejich příští projekt bude poněkud bezpečnější. Víc o něm bychom se prý měli dozvědět ještě letos.