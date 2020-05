Nový trailer na The Last of Us 2 nešetří krví ani emocemi

Vývojářům z Naughty Dog poslední dobou určitě není do zpěvu. Svoji očekávanou pecku The Last of Us 2 totiž museli několikrát odsunout, před několika týdny jim navíc na internet unikly detaily ze scénáře, které prozradily klíčové zvraty.

To však nic nemění na tom, že jejich práce bude patřit mezi adepty na nejlepší hru letošního roku. V novém traileru můžeme vidět prakticky vše, proč jsme tak milovali první díl. Dojemné scény střídají pasáže explicitního násilí, depresivní atmosféra z každého záběru doslova čiší.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak se ta nádhera bude hýbat na dosluhujících PS4, kterým už pořádně naložil loňský Days Gone, ale na Naughty Dog byl ve věci optimalizace vždy spoleh.

Jestli se druhý díl vyrovná tomu prvnímu, se budete moci přesvědčit již 19. června, kdy hra po mnohaletém vývoji už snad konečně vyjde.