Podle všech indicií bude The Last of Us 2 (naše preview) jednou z her, které si budete chtít ve sbírce vystavit na čestné místo a občas se na ni jen tak pro dobrý pocit znovu podívat. A vypadá to, že kovový obal, který hra v některých edicích bude mít, tomu rozhodně nebude překážkou. Krása, že?