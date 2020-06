Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v červnu

Za normálních okolností bychom si teď balili kufry na výstavu E3 a vyhlíželi úniky ještě oficiálně neoznámených her. Kvůli pandemii koronaviru však bude letošní léto v herním průmyslu úplně jiné než ty předchozí a veškeré novinky se budeme dozvídat z pohodlí domovů. Díky tomu výjimečně budeme mít i čas na hraní, čehož rádi využijeme. Po slabém květnu se na nás chystá hned několik opravdových hitů.



The Last of Us Part II

O té vůbec nejočekávanější hře června asi netřeba diskutovat, po několika odkladech konečně vychází pokračování dost možná nejlepší příběhové hry vůbec. Stejně jako v prvním díle půjde o akční hru postavenou na schovávání se ve stínech a hledání zásob v postapokalyptickém světě, tím hlavním tahákem je především originální zápletka postavená kolem skvěle napsaných postav. Studio Naughty Dog ždímá z dosluhující PS4 neuvěřitelné krásnou grafiku, nehraje přitom na jistotu a své publikum se nebojí i provokovat. Smutné je, že i v roce v roce 2020 vzbudí větší rozruch otevřeně homosexuální orientace hlavní hrdinky než nebývale syrové záběry explicitního násilí.

Vychází 19. června jako exkluzivita pro PS4. Naší recenzi přineseme s týdenním předstihem.

Desperados 3

Desperados 3 jsou pokračováním oblíbené strategie, která sice nehorázně vykrádá značku Commandos, ale jelikož podobné hry už dnes prakticky nevznikají, rádi jí to odpustíme. Prostředí divokého západu navíc vypadá velice lákavě a podle první ukázky, kterou jsme si mohli zahrát (viz naše preview), je vše v nejlepším pořádku. Příběh pistolníka Johna Coopera a jeho party rabiátů vypadá, jako by se v posledních patnácti letech v herním průmyslu nic nestalo.

Vychází 16. června na PC, Xbox One a PS4.

Command & Conquer Remastered

A další návrat z minulosti, tentokrát ještě o pár let starší. Real-time strategie Command & Conquer vyšla již v roce 1995 a dodnes zůstává jednou z legend tohoto zapomenutého žánru. Remasterovaná edice vylepšuje především grafiku, většina herních systému by měla zůstat bez změny. Toto bude pořádná nostalgická jízda, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že vedle první dílu bude remasterovaná verze obsahovat i neméně skvělý Red Alert.

Vychází 5. června na PC.



Valorant

Pokusů napodobit ohromující úspěch multiplayerové střílečky Counter-Strike: Global Offensive už bylo spoustu, Valorant má našlápnuto zatím nejlépe. Stojí za ním kolos Riot Games, jejichž League of Legends je ve světě e-sportu zásadní pojem.

Valorant kombinuje hardcore poziční hratelnost CS:GO s odlehčenou prezentací ve stylu Overwatch nebo Apex Legends, díky čemuž si zajistil masivní oblibu na Twitchi. A to přes to, že šlo zatím jen o betaverzi. Sledujeme příchod nového krále?

Vychází 2. června na PC.

Disintegration

O Disintegration se příliš nemluví, přitom jde o novou střílečku od Marcuse Lehta, jednoho z hlavních vývojářů série Halo. A na Disintegration je to vidět na první pohled, její estetika plná obrovských strojů a barevných laserových paprsků musí fanoušky vojenských sci-fi nadchnout.

Půjde o kombinaci střílečky a real-time strategie, kde se svým třemi kolegy ovládanými umělou inteligencí plníte nebezpečné mise v týlu nepřítele. Samozřejmostí je i multiplayer. Příběh je zasazen 150 let do budoucnosti, kdy vědci objevili způsob, jakým mohou lidský mozek přenést do umělých těl.

Vychází 16. června na PC, Xbox One a PS4.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

A jeden bonus na závěr. Vedle výše zmíněných her bude vypadat remake bezmála dvacet let staré skákačky se SpongeBobem jako nemístní vtip, ale nenechte se mýlit. Battle for Bikini Bottom si vydobyl takřka kultovní status, prodal miliony kopií a stal se i nečekaným hitem speedrunnerské komunity. Po všem tom masakrování by tak mohlo jít o příjemnou oddychovku.

Vychází 23. června na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch.

Tak kterou si vyberete?