Prožíváme nejhorší herní sucho za poslední roky

Pokud naše stránky sledujete pravidelně, jistě jste si všimli, že vám na začátku každého měsíce přinášíme seznam her, na které se v příštích týdnech můžete těšit. Tentokrát to však neuděláme. Důvod je jednoduchý – prakticky nic nového nevychází.



Nejočekávanější hrou května je český horor Someday You'll Return. Moc konkurence však nemá.

Loni touto dobou jsme se rozhodně nenudili: A Plague Tale, Rage 2, Mortal Kombat XI, Days Gone, Anno 1800 či třeba Observation byly dlouho očekávané pecky, které nás navzdory nástupu krásného počasí udržely upoutané u obrazovek. Když se však podíváme na letošní jarní line-up, je to veliká bída.

Kromě odloženého českého hororu Someday You’ll Return a rovněž odloženého akčního RPG Minecraft Dungeons nás v květnu čeká jen několik remasterů a speciálních edic (Xenoblade Chronicles, Sanits Row: The Third, Star Wars Episode I: Racer).

Na vině je především neobvykle silná vlna odkladů. Původně jsme si totiž měli na jaře užívat ty nejočekávanější hry roku jako The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Avengers či Dying Light 2, k jejich odkladu přitom došlo ještě před vypuknutím pandemie koronoviru, která situaci ještě více zkomplikovala. Když k tomu připočítáme, že si spousta herních společností své novinky chystá až na nové konzole naplánované až na předvánoční období, máme tady herní sucho, jaké v tomto rozsahu snad nepamatujeme.

Alespoň máme dost času si před druhým dílem The Last of Us znovu proběhnout ten první.

Ne že bychom si tedy nějak stěžovali. V aktuálních časech, kdy mnoho lidí řeší existenciální otázky, o tom opravdovém suchu bez vody ani nemluvě, je stagnující herní průmysl jednou z posledních oblastí, ze které by si měl někdo dělat těžkou hlavu. Jelikož jsme ale server věnovaný počítačovým hrám, považujeme za vhodné vás připravit na to, že v tomto měsíci příliš recenzí novinek nebude. Ale nebojte, i tak máme dost materiálu, o čem psát.