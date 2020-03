Bude to pecka. Desperados III je splněný sen fandů taktických strategií

Příznivci taktických strategií s důrazem na stealth se po slabších letech mohou opět začít těšit na bohatší období a návrat slavných značek. Vydavatelství Kalypso Media koupilo práva na Commandos, Pretorians či Imperial Glory a kromě již vydaných remasterů oznámilo i plán na vydání úplně nových dílů.

Stranou nezůstala ani další slavná značka tohoto žánru v podobě série Desperados. Tu si pod svá křídla vzalo vydavatelství THQ Nordic a v průběhu Gamescomu 2018 oznámilo třetí díl.

Desperados III vzniká ve studiu Mimimi Games. Tento německý tým by neměl být fanouškům stealth strategií neznámý, vytvořil povedené a hráčskou komunitou vřele přijeté Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Nové Desperados se tedy dostalo do rukou vývojářům, kteří si s žánrem taktických strategií umí poradit nadmíru dobře.

Jednotvárnost nehrozí

Desperados III mělo v testované betaverzi celkem šest misí. Už po prvních minutách byl rukopis autorů jasně zřetelný. Pokud jste strávili desítky hodin v Shadow Tactics, tak se budete v Desperados cítit jako doma. Na první pohled si povšimnete velice podobného uživatelského rozhraní, funkcí i grafiky. Opět se musíte připravit na výrazně stylizovaný vizuál, který nemusí sednout každému. Asi málokdo bude hře vyčítat samotný svět. Každá z misí, kterou jsem měl možnost vyzkoušet, disponovala různorodým a originálním prostředím. Jednotvárného zobrazení Divokého západu se obávat nemusíte.

Další významnou přednost nových Desperados vidím v přehledném a intuitivním uživatelském rozhraní. U tohoto typu hry s izometrickým pohledem jde o důležitý aspekt, který autoři zvládli na jedničku. Pohyb i používání schopností až pěti postav se mi velmi rychle dostaly pod kůži, čemuž pomohlo i jejich detailní představení v průběhu jednotlivých misí. Nemusíte se bát, že by vás vývojáři hodili do hry bez bližšího vysvětlení všech mechanismů.

Desperados III

Snaha zaujmout širší spektrum hráčů je patrná již v prvotním nastavení. Už tak dost odlišné čtyři druhy obtížnosti můžete podle vlastních preferencí dále upravovat. Nastavit lze počet munice, životů, maximum ukládacích bodů, výskyt určitého typu nepřátel i rychlost, s jakou vás zpozorují. Desperados III může být hardcore strategií pro veterány, kteří hledají maximální možnou výzvu, ale stejně tak titul pro hráče, jenž s žánrem nemají téměř žádné zkušenosti a chtějí primárně nasát ve hrách vzácnou westernovou atmosféru.

Na nějakou akční jízdu i v případě zvolení nižší obtížnosti zapomeňte. Stealth zde hraje naprosto klíčovou roli. Revolver vytáhnete z pouzdra spíše zřídka a většinou až jako poslední možnost. Neopatrný krok a následný poplach téměř vždy znamená konec. Umělá inteligence je dostatečně dotěrná a ostražitá na to, aby vám nějaké ukvapené a nepromyšlené kroky rychle vysvětlila. Ve valné většině případů budete sahat po tichém způsobu zabíjení za asistence chladných zbraní a různých lákadel či pastí, pomocí kterých postupně snížíte z počátku mise značné vysoké stavy nepřátel. V některých případech můžete využít i prostředí a smrt několika nepřátel nahrát jako nehodu.

Ne všichni protivníci se nechají obalamutit třeba obligátním cinknutí vámi hozené mince. Proti silnějším nepřátelům přijde řada na sofistikovanější způsoby a zejména kombinaci schopností hned několika postav. Bez vhodného střídání a používání jednotlivých hratelných postav se v žádném případě neobejdete. V reálném čase je koordinace více postav velkou výzvou. I pro tyto okamžiky vývojáři přispěchali s pomocníkem.

Komplexní, ale pochopitelné

V libovolný moment můžete zastavit čas, jednotlivým postavám rozdat úkoly a znovu čas rozjet a sledovat, jak se několik nepřátel v jeden moment kácí k zemi. Pokud vám přijde, že si tím postup hrou až příliš ulehčíte, tak lze i tuto funkci vypnout. Velmi pěkně funguje ukazatel toho, kam se nepřítel zrovna dívá, jak daleko uvidí a jakou oblast uslyší. Všechno je přehledné a snadno pochopitelné. O veškerém dění na mapě máte jasný přehled a můžete bez překážet plánovat další postup. Díky vysokému počtu různých nepřátel hraje sledování jejich pohybu a zorného pole klíčovou roli.

Desperados III Desperados III

Kromě ozbrojenců musíte počítat i s přítomností civilního obyvatelstva. Ti se v misích nacházejí jako rukojmí, které můžete osvobodit. Rovněž mohou jako náhodní kolemjdoucí na vaše nekalé praktiky upozornit a vyvolat v oblasti rozruch. Kromě už tak početné skupiny nepřátel tak musíte hlídat i pohyb civilistů. V případě nutnosti je nemusíte rovnou zabíjet. Stačí je omráčit, svázat a ukrýt do nejbližšího křoví. Za osvobozování či další prospěšné činnosti dostáváte bonusové body a následně vyšší hodnocení na konci mise.

Postup jednotlivými misemi nejde označit za lineární. Ačkoli jsou primární cíle a úkoly předem jasně dané, tak cest k jejich dosažení je nespočet. Kromě zvolené strategie velmi záleží i na tom, jakou postavu či schopnosti si oblíbíte a budete upřednostňovat. Sestavu tvoří John Cooper, Kate O´Hara, Arthur „Doc“ McCoy, Hector a Isabelle Moreau. Každý z nich je odlišný charakterově i schopnostmi, takže různé kombinování a odhalování jejich schopností postupně otevírá nové možnosti. Zamrzí, že na všechno objevování budete úplně sami. Vývojáři neplánují do hry přidat kooperaci více hráčů.

Počáteční dvojice misí nabídla spíše menší oblast, která větším experimentům do určité míry bránila a fungovala spíše k osahání základních mechanismů. Později přišly na řadu i více otevřené a o poznání rozlehlejší mapy, kde už bylo možných cest celá řada. Právě větší až sandboxové lokace svědčí hratelnosti Desperados nejlépe. Prostředí je nutné využívat a kontrolovat i v horizontální rovině. Často budete útočit ze střech, žebříků či vyvýšených míst, nebo se naopak krčit za objekty či schovávat v keřích. Nahlédnete i do interiérů některých budov.

Desperados III

Dějově je trojka zasazena před události prvního dílu. Příběh v dostupných misí fungoval spíše jako předěl mezi nimi a ideální příležitost k představení postav. Nějaké delší či hlubší příběhové sekvence spíše neočekávám. V tomto směru si lepší obrázek bude možné udělat až po odehrání plné verze. Stejně tak se zatím nedá odhadnout, kolik misí nás čeká a jak dlouhý celý zážitek bude.

První dojmy jsou jednoznačně pozitivní. Desperados III kráčí ve šlépějích Shadow Tactics a přináší poctivou taktickou real-time stealth strategii, kterou fanoušci starých Desperados či Commandos vyhlíží. Vývojáři se díky bohatým možnostem v oblasti nastavení neotáčí zády ani k nováčkům a hráčům, kteří jsou odkojeni úplně jiným typem her. Intuitivní uživatelské rozhraní, dobrý přehled o všem dění na mapě, umělá inteligence i pohyb postav fungují velmi dobře a společně s různorodými postavami v rozmanitém prostředí utváří návykovou a s každou novou schopností i oblastí pestřejší hratelnost.

Kromě v detailech slabší grafiky, jednotvárného soundtracku a chybějícího kooperativního multiplayeru nemám hře co vytknout. Otazník zatím visí snad jen nad hloubkou příběhu, správným vybalancování všech postav i jejich schopností a délkou celého zážitku.