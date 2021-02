ZVOLNĚNÍ: Budějovický zmar. Když se euforie změní v pachuť

Ač do konce základní části zbývá ještě šest kol, Motor má už pár dní jistotu, že se nepodívá do vyřazovacích bojů.

Přitom si v nich letos zahraje hned 12 ze 14 účastníků nejvyšší soutěže...

Předzvěstí nováčkova tápání bylo hned první kolo, kdy vrtošivý los poslal na budějovický led Hradec Králové. Ten Hradec, na jihu často zvaný „Kradec“, který městu vzal nejvyšší soutěž.

Nenáviděný protivník utnul elán domácích už po osmi vteřinách vedoucí brankou. Čas 1:14, další gól - 0:2. Konec čtvrté minuty, šup, 0:3 a bylo po zápase.

I přes covidem narušenou přípravu to byla pořádná ťafka, po které přišlo desetizápasové čekání na první výhru.

Motor uvízl na dně extraligy a v průběhu sezony se toho i přes občasné záchvěvy na jeho výkonech moc nezměnilo.

Laciné chyby, mraky obdržených gólů, zbytečná vyloučení či nezvládnuté poslední třetiny.

A pořád dokola.

Špatné trefy. Trenérova beznaděj

Body zoufale scházely, manko na soupeře se zvětšovalo. Navíc se kupily i další trable a maléry.

Ať už pokuta za fanoušky v hledišti nebo výroky naštvaného šéfa hlavního partnera, který sponzorování nevýkonného Motoru přirovnával k charitě. To všechno vnímají budějovičtí příznivci s bolestivým píchnutím u srdce.

Nováček se spletl s klíčovým postem brankáře. Dvojnásobný extraligový mistr Marek Čiliak měl být oporou a tím, kdo sám ukradne několik zápasů. Omyl. Výkony slovenského gólmana zůstaly velkým zklamáním.

Mnohé drželo nadšení a zápal trenéra Václava Prospala. Ani jako trenér se nikdy nevzdává a na lavičce posledního týmu tabulky zůstane až do nejzazší chvilky. I na něm však je stále častěji vidět až jistá beznaděj. A to by tak moc chtěl vyhrát každý zápas a dostat svůj tým do jiných pater tabulky. Klidně by i skočil na led, kdyby se půl sezony nebelhal o holích po operaci kolene.

Jenže...

„Hráči mi asi nerozumí. Umím česky a anglicky, ale asi se budu muset naučit další jazyk,“ zoufal si po jednom z posledních duelů. Upřímnost mu nechybí.

Mnohdy je v pozápasových komentářích až moc příkrý. Konkrétní při kritice však až na výjimky nikdy není. Jen to dokumentuje jeho touhu po týmovém úspěchu, který se nedostavil.

Příště musí být líp

Pozitiva se hledají těžko. Ale jde to. Rychle se v extralize etabloval kapitán Pýcha, příjemně překvapil náhradní brankář Strmeň, nadějně se jevili někteří mladíci. Ostatní na extraligu nestačili. Ukázal se velký rozdíl mezi první ligou a extraligou, několik hokejistů narazilo na svůj herní strop.

Obdivuhodná je i věrnost většiny fanoušků, kteří vstřícně strávili citlivou věc s odškodněním za permanentky. Mají novou naději. S novým koučem Modrým a navrátilcem Gulašem věří v zlepšení i to, že by se na stadiony od podzimu snad mohli vrátit.

Místo slavného návratu mezi hokejovou elitu zbyde v Budějovicích z první sezony pachuť. Příští rok nutně musí přijít zlepšení. Další trápení či dokonce pád o soutěž níž by už partneři i fanoušci odpouštěli jen těžko.

A to v Motoru vědí.