Budějovická budoucnost: Modrý místo Prospala, tým posílí Gulaš či Pech

Zápisník Petra Lundáka

Dobrého krizového manažera a stratéga by si zvláště v této době přála mít nejedna firma. Hokejový Motor ho, zdá se, má - Stanislava Bednaříka. Když v roce 2018 nedokázal kouč Marian Jelínek s velmi silným kádrem postoupit do vytoužené extraligy, začala podpora klubu klesat. Šéf Motoru tak ohlásil, že mužstvo povede Václav Prospal. Chlap, který České Budějovice do extraligy už jednou jako hráč dostal a na kterého tu nikdo nedal dopustit. Geniální tah. Za permanentkami se pak jen zaprášilo.

Stanislav Bednařík

A dnes? Skoro stejná situace. Fanoušci nejsou spokojení s výsledky, ale hlavně na stadion vůbec nemohou. I proto řada z nich bude hodně dlouho zvažovat, jestli na jaře či v létě zase utratí tisíce korun. To určitě Stanislav Bednařík moc dobře ví. Musí tak vytáhnout další eso. Milan Gulaš by mohl stejně jako Václav Prospal přitáhnout lidi, ale hlavně naplnit i klubovou kasu. Bednaříkovi to musí vyjít, protože v případě nezdaru už jiný trumf asi najde jen těžko.