Budějovický útočník Přikryl: Už i manželka mi doma říká, co dělám špatně

„Nevím, co k tomu už říci. Je to špatné, šancí mám na to mraky, ani je už nepočítám. Ale nepadne mi to a nepadne. Nahrávky sice nějaké udělám, to je však málo,“ podotýká Přikryl, který v pátek hrál ve formaci se Zdeňkem Doležalem a Václavem Karabáčkem.

„Dobře se známe a vyhovíme si, v Budějovicích spolu hrajeme dlouho. Přitom jim tam celou sezonu padaly takové góly, že si člověk říká, proč se mi to tam také jednou takhle neodrazí. Moje největší šance zápasu stejně zase šla ještě od Zdeňka k bráně, takže bych ten gól stále neměl. To už je u mě letos normální,“ usměje se snad největší smolař týmu.

Pochopitelně s „neproduktivitou“ není nespokojený jen samotný hráč, ale hodně také hlavní trenér Motoru Václav Prospal. Ten se v lednovém velkém rozhovoru pro klubový web o Přikrylovi také zmínil.

„Nemá gól, párkrát byl na tribuně. Navíc u něj přišla delší covidová pauza a angína. Stále v něm vidím potenciál extraligového hráče. Když mi ale hráč nedává góly, nemůže pode mnou mít na růžích ustláno. Ale momentálně nemám hráče, který by mi to lépe rozehrál. To, že můj první centr, který chodí na přesilovky, nemá ani jeden gól, je ale smutné,“ podotýká Prospal.

Roman Přikryl zatím ještě nezažil, aby v sezoně nedal ani jeden gól. „Já doufám, že ani nezažiju, protože věřím, že ho dám. Jsem už fakt naštvaný, i když do každého zápasu jdu s tím, že teď už ho přece dát musím. Pořád ne a ne to protrhnout. Takže to je můj sezonní cíl, dát gól,“ doplnil.

Litvínovský gólman Denis Godla zasahuje, hostující Roman Přikryl stínuje.

I když se budějovický centr střelecky hodně trápí, černé myšlenky nemá. Někdo by v jeho kůži už mohl i s hokejem třeba skončit. „Tohle v hlavě vůbec nemám, naopak. Chci hrát pořád,“ zdůraznil. Dobírají si ho pochopitelně i spoluhráči v šatně. „Dostávám kotel všude, nejen v kabině. To ale k tomu samozřejmě patří, to by dostával každý. Máme dobrou partu, která by si určitě dobírala každého, komu by se takhle nedařilo, ale kterému by samozřejmě góly moc přála,“ usuzuje.

Řada hokejistů by na Přikrylově místě řešila situaci třeba známým hokejovým rituálem, při kterém se hokejka ponoří do záchodové mísy, a tak se z ní „spláchnou“ její negativní vlastnosti. Na to však 26letý útočník není. „Nejsem pověrčivý. Když naopak někdo je, akorát mu to může do té hlavy vlézt ještě víc. Takže to nedělám,“ uvedl rázně.

Ale zároveň Roman Přikryl přiznává, že myšlenky na to, jak svou hru zlepšit, aby konečně dal gól, si domů nosí. Už řadu měsíců tak chodí po utkáních do svého domova hodně naštvaný. Na prohry, na sebe i na hru celého týmu.

„Pak ještě manželka přileje olej do ohně, když mi řekne, že jsem měl někde už vystřelit nebo něco podobného. Samozřejmě jí i řeknu, ať se do toho raději nemontuje. Ale ona má ve finále vlastně pravdu. Jsme už spolu dlouho, chodila často na hokej a už tomu chvilkami také rozumí. A to je pak špatné,“ směje se budějovický centr. Když má čas, ještě si pak pouští záznamy zápasů a zpětně hodnotí šance, které měl. „Někdy na to ale náladu nemám vůbec, to bych pak ani nemohl usnout,“ dodal Přikryl.

Včera Motor v Pardubicích prohrál 1:5 a zbývají mu do konce sezony už jen tři zápasy. Zítra Jihočeši doma hostí Spartu od 17.30 hodin, v pátek jedou do Litvínova a v neděli Motor svou první extraligovou sezonu zakončí doma s Třincem.