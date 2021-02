Takovou sezonu už nechci zažít, běduje budějovický střelec Doležal

Kde by Jihočeši mohli být, kdyby alespoň polovinu utkání dovedli k vítězství? Odpověď je prostá – tvořili by si pozici pro play off. Takhle jsou počty jasné, devět kol před koncem základní části zůstává nováček extraligy poslední, na dvanáctou Olomouc má manko 16 bodů.

„Snad už žádná sezona nebude tak špatná jako ta letošní. To už nikdo nechce zažít znovu,“ odmítá po další porážce budějovický útočník Zdeněk Doležal.

Forvard Motoru sice proti brněnské Kometě vstřelil dvě branky a na další nahrál, ale ani to nestačilo. Stejně jako dvoubrankové vedení, o které Budějovice dvakrát přišly.

16 zápasů ze 43 odehraných Motor ztratil, přestože před třetí třetinou neprohrával. 30 bodů posbíral útočník Zdeněk Doležal a je nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Brněnští rozhodli o výhře 5:4 díky využitým přesilovkám a úderné první formaci. Stejně jako před 13 dny, kdy formace Petera Muellera, Petra Holíka a Martina Zaťoviče doplněná o Jakuba Klepiše rozhodla vzájemný duel na budějovickém ledě. „Připravovali jsme se na ně. Oproti minule jsme zkoušeli hrát trochu pasivněji, ale k ničemu to nevedlo. Začínám si myslet, že se snad bránit ani nedají. Skáčeme do střel po hlavě, blokujeme je a všechno marné. Je to nejlepší přesilovka, proti které jsme hráli,“ oceňuje.

Zdeněk Doležal má v posledních zápasech formu. Za pět duelů posbíral osm bodů (4+4) a bojuje o smlouvu pro příští sezonu. Přidal by se tak k šestici hokejistů, kteří už kontrakt pro další ročník mají. „Nevím, proč se neprosazoval na začátku sezony. Teď má formu. Za sezonu mohl dát klidně pětadvacet gólů, šancí má dost, střelu dobrou,“ hodnotí Doležalovy výkony trenér Václav Prospal.

V budějovickém dresu budou nadále působit gólman Jan Strmeň, obránci Conor Allen, Ivan Lytvynov a Šimon Kubíček a také mladí útočníci Martin Beránek a Matěj Toman. O dalších se jedná.

Premiérová sezona po sedmiletém čekání na extraligu se tak pro Motor chýlí ke konci. Postup do vyřazovacích bojů už se rovná teorii, na týmu leží psychická deka. Pozitiva se hledají těžko. „Někteří kluci ukázali, že na extraligu mají. Nejvíc kapitán Pavel Pýcha, který je nadstandardním hráčem. Šanci skvěle využil i Honza Strmeň, který v úvodu sezony nechytal. Zároveň to bohužel platí pro některé hráče i obráceně,“ bilancuje Doležal.

Závěrečná část extraligy se smrkne do tří týdnů. Dnes hraje Motor od 17 hodin ve Vítkovicích, kde v listopadu poprvé vyhrál (7:0). V pátek hostí Liberec.