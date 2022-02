A co gól?! Prospal mi dával kotel, je to magor do hokeje, říká Roman Přikryl

Teď rodák z Plzně září, táhne elitní formaci Stadionu a se 32 asistencemi je nejlepším nahrávačem soutěže. Přidal k nim devět gólů.

Jste terčem vtipů v kabině, že víc nahráváte než střílíte?

Vůbec, to jsem dostával spíš velký kotel od trenéra Venci Prospala v Českých Budějovicích. Neměl jsem žádný gól, to jsem byl hodně velkým terčem, v Litoměřicích je to v pohodě. Dal jsem brzy gól, tak to ze mě spadlo, a kluci jsou rádi, když jim někdo na něj nahraje.