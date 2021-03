ONLINE: Boleslav hraje ve šlágru s Hradcem, Motor hostí rozjetou Spartu

Na dálku dnes pokračují hned tři velmi zajímavé souboje. Mezi Třincem a Spartou je na čele extraligy rozdíl pouhého bodu a na dálku se dál přetahují o Prezidentský pohár. Pražané navíc poslední vzájemný souboj vyhráli v neděli 4:2.

Až do úplného konce budou skvělou podívanou bitvy o individuální trofeje, na které má políčeno brněnský Peter Mueller. Ten má však dva odhodlané vyzyvatele. O krále střelců s ním soutěží třinecký Matěj Stránský (32 branek), útočník Komety na něj ztrácí tři zásahy. Mueller je však s 62 body první v produktivitě a tam jej prohrání jiný forvard Slezanů Martin Růžička, jemuž chybí dva kanadské body.



Č. Budějovice - Sparta, od 17:00

Setkání dvou zcela odlišných nálad. Ze strany domácích je to zmar, bída a strádání, z něhož je vysvobodí jen nesestupová pravidla aktuální sezony. Na druhé straně stojí nažhavená a perfektně vyladěná Sparta s myšlenkami na titul. Tradiční pražský tým se ústy kapitána Michala Řepíka nechal slyšet, že pro zisk Prezidentského poháru po základní části udělá vše. Budějovice by pro něj neměly být překážkou. Zvláštní zápas to bude pro útočníka Miroslava Formana, který v sezoně nastoupil v obou dresech.



Plzeň - Zlín, od 17:00

S čím přijede na západ Čech Zlín? Jednoznačně s cílem dohrát se ctí zbytek zpackané sezony a vyzkoušet nadějné mladé hráče z juniorky. Nic jiného už ani nejde, Valaši nemají vinou obrovské bodové ztráty na 12. místo nárok na postup do rozšířeného play off. Plzeňský kapitán Milan Gulaš naopak po svém návratu do hry zavelel ke zlepšení výkonů, klub by brzy mohli posílit další borci vracejí se z marodky. Plzni půjde především o to najít účinný herní styl a vyladit formu.



Třinec - Litvínov odloženo

Souboj dvou mužstev s aktuálně skvělou formou se neuskuteční. Rozhodlo se o tom zhruba hodinu před zápasem. „HC Oceláři Třinec a HC Verva Litvínov se dohodli na odložení zápasu 50. kola TELH ze závažných důvodů, které nyní klubu nepřísluší zveřejňovat. Společně nyní hledají náhradní termín k dohrání zápasu,“ informoval třinecký klub v oficiálním vyjádření. Podle informací iDNES.cz se oba kluby dohodly na odložení duelu z důvodu blíže neupřesněné tragické události. Severočeši však zůstávají v Třinci do zítřka, kde budou se soupeřem hledat náhradní termín duelu.



Ml. Boleslav - Hradec Kr., od 17:20

V nejvýbušnějším souboji kola nejde o nic menšího než o třetí místo v lize. Boleslav tuto pozici drží navzdory nevyrovnané formě. Jenže v souboji s Východočechy má v rukou jeden důležitý trumf - ještě jim nedovolila vítězství v normální hrací době. Ačkoliv Hradec vyhrál poslední vzájemné utkání, bylo to až po nájezdech. Proto dnes mají svěřenci kouče Vladimíra Růžičky hned dva úkoly. Poprvé srazit bruslařský klub v šedesáti minutách a bodově se na ně dotáhnout.

K. Vary - Liberec, od 17:30

Varům se naposledy stalo to, co v hokeji nejméně chcete. Ztratily téměř vyhraný duel na ledě Olomouce v posledních dvou minutách a jen prohloubily své tápání v novém roce. Těžké to budou mít i s Libercem, který se zase rozjel a v brance má sebejisté gólmany Kváču s Pavelkou. Kváča navíc extraligovým brankářům vládne s úcthodnými statistikami - úspěšnost zásahů 92,4 % a průměr obdržených gólů lehce nad dvě branky na utkání.

Vítkovice - Pardubice, od 17:30

Vítkovice hrály v únoru svůj nejlepší hokej za celou sezonu a v trendu pokračují i na začátku března. Minule nastřílely čtyři góly jen za první třetinu Zlínu a zdálo se, že zápas skončí debaklem. Nakonec to bylo o mnoho vyrovnanější. Avšak z posledních devíti utkání neporazily jen Třinec a Plzeň. Ostravští hokejisté před před sebou mají další výzvu. Najít konečně účinnou hru na Pardubice a konečně je letos porazit. Výhra by byla důležitá pro sebevědomí už proto, že na sebe oba celky mohou velmi pravděpodobně narazit i v předkole play off.



Kometa Brno - Olomouc, od 18:00

Moravské derby. Očekává se, že v něm zazáří zejména jeden muž. Peter Mueller, nahánějící dvě individuální ocenění. Americký snajpr se dostal do výborné formy, což přináší úspěchy i jeho Kometě. Začíná to zase připomínat dvě jízdy za titulem, kdy se proti celku majitele Libora Zábranského jen těžko vyhrávalo. Olomouc je ovšem posílená o skvělé dojmy z otočeného zápasu proti Karlovým Varům, kdy o sobě navíc po delší době dal výrazněji vědět Rostislav Olesz, někdejší útočník Floridy v NHL. Dokáže poslední tým na postupovém místě zopakovat podobné překvapení?