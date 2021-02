Nevím, co bych řekl. Fakt ne, hněval se Prospal po další prohře Budějovic

Z kabiny hostů zněla oblíbená píseň Věry Špinarové Raketou na Mars. On zasmušile seděl na střídačce na své židli, kterou používá při zápasech kvůli nedávné operaci kolene. Po závěrečném hvizdu ani nešel za svým týmem do kabiny. „Nevím, co bych řekl,“ zoufale pokrčil rameny českobudějovický trenér Václav Prospal po další hořké porážce.