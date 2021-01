ZVOLNĚNÍ: Nezapomněli jste na extraligu? Svižný novoroční přehled

Třinec, už i vy?

Výsledkový stín dopadl i na našlapaný Třinec. Z posledních 21 možných bodů jich získal pouze pět. Oceláři sice dál vládnou extralize, ale jejich úchvatná jízda za nejvyšším počtem získaných bodů v základní části se zadrhává. Rekord vytvořil před pěti lety Liberec, který nasbíral 118 bodů. Třinec jich má po 27 zápasech z celkových 52 kol přesně polovinu.

Loni touhle dobou také slýchali Třinečtí chválu. Povedl se jim majstrštyk, když přivedli Wojteka Wolskiho. Žádné levné druhořadé zboží z ciziny. Nákladnější, ale o to kvalitnější materiál. Ano, takové cizince bereme!

Teď se Třinec dobrovolně zařadil k řadě extraligových konkurentů a po odvelení Zadiny s Jaškem do zámoří najal neznámé Kanaďany z AHL Taylora Leiera a Jacka Rodewalda. Anebo vy jste je znali?

Sparta, zábava na počkání

Menšík, Donutil, Polívka, Sparta. Seznam nejzábavnějších účinkujících v televizním vysílání na přelomu roku je jasný. Nebaví se ale její fanoušci. Sparta sice naložila desítku Zlínu, ale ve Varech neuvěřitelně prošustrovala čtyřbrankové vedení.

V Pardubicích zase ztratila třígólový náskok, při němž brankář Machovský vyrobil kuriózní gól, který se dal narychlo zařadit jako materiál do silvestrovských přehledů.

Boleslav, Růžičku nehledejte v útoku

To příjmení je spojeno s legendárním útočníkem, z něhož se stal i úspěšný trenér. Po otci střílí extraligové góly už nějakou dobu i jeho syn Vladimír.

Růžičku ale automaticky nehledejte jen v útoku. V mladoboleslavské brance čaruje Jan Růžička. Třiadvacetiletý gólman v posledních třech duelech vychytal dvě nuly, inkasoval jediný gól a na přelomu roku natáhl neprůstřelnost na parádních 208 minut.

Plzeň, zásobárna talentů

Gulaš sám vše neutáhne, ale zajímavější plzeňské zjištění je jiné.

Moment, ono to jde? Jak je to možné?

Přestože Plzeň vyslala do Kanady na mistrovství světa do 20 let hned několik junáků (Jiříček, Lang, Přikryl), v její extraligové sestavě se na přelomu roku dál objevovali bažanti - Slanina, Malát (oba ročník narození 2002), Houdek (2000) nebo Kvasnička (1999).

Jasně, mladíci a především rozsáhlejší marodka se podepisují na kolísavých výkonech, ale odvaha posílat na led omladinu zaslouží alespoň pochvalu.

Hradec Králové, doba bezHronková

Poslední výsledky Mountfieldu? 2:3p, 2:1, 2:3sn, 3:2sn, 3:2. Zřetelný rukopis trenéra Růžičky, který se vypořádává s odchodem detroitského esa Filipa Hronka. Fuč je i další známý obránce s řádkou reprezentačních startů. Petr Zámorský se už rozkoukává v Brně.

Hradci se i bez nich celkem daří. Boduje a hlavně výhra 3:2 v derby nad Pardubicemi zahřeje.

Karlovy Vary, výpomoc zůstává

Exodus mladíků do zámoří se zatím netýká Karlových Varů. I díky dvojici Lauko - Kaše se Energie dál drží na dostřel nejlepších týmů.

Nezmění to sezona AHL? Její start je potvrzený na počátek února, pravidelně přibývají podrobnosti i informace o farmářské sezoně...

Liberec, tygří vlny

Počátkem prosince završil Liberec sérii pěti porážek v řadě. Teď z posledních šesti duelů vyhráli pět. Výkony Bílých Tygrů se střídají stejně jako loga sponzorů na jejich hrudi.

Největší novinka? Po čtyřech sezonách, v nichž vyzkoušel čtyři kluby Kontinentální ligy, se do Liberce vrátil reprezentační bek Ondřej Vitásek.

Pardubice, přepište dějiny

No, dějiny úplně ne, ale osm výhře v řadě si připsaly naposledy před 15 lety. Sérii uťal až naposledy Hradec.

Dynamo ale po letech konečně nevypadá jako atrapa slavného klubu. Nový majitel Petr Dědek pumpuje do klubu miliony a ambice. Vyplácí se posily - Ďaloga a Camara. Září dvacetiletý útočník Blümel, daří se i Mandátovi nebo Poulíčkovi. Tým šlape pod novým trenérem Richardem Králem.

Podobných nádechů Pardubice zažily za poslední roky už dost, tenhle vypadá nejslibněji. Zatím.

Brno, další a další akvizice

Kometě a jejímu šéfovi Liboru Zábranskému se nedá upřít jedno - nezměrná touha neustále vylepšovat kádr, výsledky a hru.

Jen v závěru roku ohlásil příchod tří zkušených borců. Z KHL dorazil Dávid Bondra (28 let), syn legendárního slovenského střelce Petera Bondry. Z Hradce Petr Zámorský (28). Comeback do Brna ohlásil i její dlouholetý centr Vojtěch Němec (35), který se před sezonou upsal druholigovému Znojmu.

Procento netrefených posil je ale celkově v Brně nepěkně vysoké. A vyniká to o to víc, když jedna z mála povedených za poslední dobu - rakouský útočník Peter Schneider - marodí.

Olomouc, (staro)nové barvy

Poslední den roku se na klubových kanálech objevila zpráva: Měníme klubové barvy! Z červené a bílé na žlutou a fialovou.

Tuhle kombinaci nehájí žádný jiný hokejový klub. Nové olomoucké dresy se ani nebudou plést s prázdnými červenými sedačkami v domácí aréně. „Je to pořád levnější než zařídit změnu barev sedaček,“ vysvětluje marketingový ředitel Simon Vejtasa na klubovém webu.

Když jste článek dočetli do konce, zjistili jste, že se jedná o silvestrovský žertík.

Takže na Hané vše při starém.

Litvínov, rekordman a ti druzí

Vánoce patřily Viktoru Hüblovi, který se těsně před svátky stal rekordmanem rekordmanů. V historii samostatné nejvyšší soutěže nastřádal nejvíc startů, gólů a už i bodů.

Ondřej Zamazal @OndrejZamazal OFICIÁLNÍ: prodloužení od @hcverva jsou v poslední době velmi úspěšná. #LIT skóroval 4x v 1. minutě (ve 3 případech první nasazovaná dvojice útočníků: #PatrikZdráhal, #RichardJarůšek), což zapadá do jeho dlouhodobé úspěšnosti v nastaveném čase v #základníčást @telhcz. @Hokej_cz https://t.co/ye4jJG0FA3 oblíbit odpovědět

Nevšední počin trošičku maskuje další litvínovské jevy - nevýrazné výkony a schopnost rozhodovat napínavé duely v první minutě prodloužení

Vítkovice, žádáme posily

Ani nový trenér Miloš Holaň nevytáhl Vítkovice ze spodních příček tabulky. Navíc se mu zranil Dominik Lakatoš hrající v reprezentační formě, z útoku zmizela i dočasná výpomoc Rostislava Marosze.

A Holaň mimo jiné vyhlásil: „Musíme něco udělat! Poohlížíme se i v zahraničí, ale není to jednoduché nejen kvůli financím.“

Není ale zrovna nesestupová sezona vhodnou dobou jak ušetřit covidem zubožené rozpočty a vyzkoušet odchovance nebo borce z regionu? Být vítkovickým fandou je tak trochu očistec, ale v tomhle by zkoušení příznivci byli jistě shovívavější...

Zlín, ještě dýchá!

Ne, ve Zlíně nezažívají jednoduché časy. A nezastírají to. Do konce kalendářního roku se v klubu hrálo za 60 procent mzdy.

Posily v nedohlednu a jako úspěch se dá brát, že Berani do konce sezony udrželi útočníka Vopelku, který dvěma prosincovými vítěznými góly přispěl k výraznějšímu bodovému přísunu. Dál zatím zůstává i střelec Honejsek.

České Budějovice, další extraligové lekce

Zbytek extraligy odřízl na dně tabulky České Budějovice. Nováček se dál v extralize učí a naopak by stále mohl vyučovat, jak se dá ztratit slibně rozehraný zápas.

Mezitím přivádí a zkouší zkušené pomocníky - Adamský (39 let), Roth (30) nebo Forman (30). V bráně se objevuje Jan Strmeň, který ještě nedávno byl budějovická trojka. Motor se zároveň chystá, že po sezoně opustí střídačku Václav Prospal.