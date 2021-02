ONLINE: Vítkovice hostí Boleslav, Pardubice hrají s Hradcem

Zlínští půjdou do dohrávky 5. kola s vědomím, že definitivně ztratí jakoukoliv naději na postup do play off, pokud získají o dva body méně než Olomouc v duelu 19. kola proti Litvínovu.



Vítkovice v dohrávce 7. kola hostí třetí Mladou Boleslav. Ostravané vyhráli pět z posledních šesti zápasů. Stejné kolo odehraje Liberec s posledními Českými Budějovicemi.

Šesté kolo kolo zkompletují i tabulkoví sousedé Brno (9) a Karlovy Vary (8).